https://sputniknews.com.tr/20230227/disisleri-bakanligi-deprem-bolgesinde-28-ulke-30-sahra-hastanesi-kurdu-130-bin-cadir-getirildi-1067538596.html

Dışişleri Bakanlığı: Deprem bölgesinde 28 ülke 30 sahra hastanesi kurdu, 130 bin çadır getirildi

Dışişleri Bakanlığı: Deprem bölgesinde 28 ülke 30 sahra hastanesi kurdu, 130 bin çadır getirildi

Dışişleri Bakanlığı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dış temsilciliklerin eş güdümüyle Türkiye'ye ulaştırılan ayni... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T10:16+0300

2023-02-27T10:16+0300

2023-02-27T10:16+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

dışişleri bakanlığı

deprem

sahra hastanesi

çadır

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Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan ayni yardımlarla ilgili verilerin yer aldığı grafiklere göre, deprem bölgelerinde 28 ülke 30 sahra hastanesi kurdu.Şu ana kadar 130 bin 785 çadır, 1168 yaşam konteyneri ve 1676 mobil hijyen ünitesi Türkiye'ye getirildi.Ayni yardımlar kapsamında 1 milyon 602 bin 270 battaniye, 226 bin 451 uyku tulumu, 83 bin 844 yatak, 29 bin 266 jeneratör, 6 bin 312 ton giyecek, 3 bin 476 ton hijyenik tıbbi malzeme ve 5 bin 981 ton gıda Türkiye'ye ulaştı.

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2023

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dışişleri bakanlığı, deprem, sahra hastanesi, çadır