Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230227/disisleri-bakanligi-deprem-bolgesinde-28-ulke-30-sahra-hastanesi-kurdu-130-bin-cadir-getirildi-1067538596.html
Dışişleri Bakanlığı: Deprem bölgesinde 28 ülke 30 sahra hastanesi kurdu, 130 bin çadır getirildi
Dışişleri Bakanlığı: Deprem bölgesinde 28 ülke 30 sahra hastanesi kurdu, 130 bin çadır getirildi
Dışişleri Bakanlığı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dış temsilciliklerin eş güdümüyle Türkiye'ye ulaştırılan ayni... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T10:16+0300
2023-02-27T10:16+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
dışişleri bakanlığı
deprem
sahra hastanesi
çadır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1b/1067538450_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_dcd83a19f0e19352eeece5a15fae041e.jpg
Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan ayni yardımlarla ilgili verilerin yer aldığı grafiklere göre, deprem bölgelerinde 28 ülke 30 sahra hastanesi kurdu.Şu ana kadar 130 bin 785 çadır, 1168 yaşam konteyneri ve 1676 mobil hijyen ünitesi Türkiye'ye getirildi.Ayni yardımlar kapsamında 1 milyon 602 bin 270 battaniye, 226 bin 451 uyku tulumu, 83 bin 844 yatak, 29 bin 266 jeneratör, 6 bin 312 ton giyecek, 3 bin 476 ton hijyenik tıbbi malzeme ve 5 bin 981 ton gıda Türkiye'ye ulaştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1b/1067538450_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_12918153cb0400b3894a5304ae4093f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dışişleri bakanlığı, deprem, sahra hastanesi, çadır
dışişleri bakanlığı, deprem, sahra hastanesi, çadır

Dışişleri Bakanlığı: Deprem bölgesinde 28 ülke 30 sahra hastanesi kurdu, 130 bin çadır getirildi

10:16 27.02.2023
© AAÇadır, deprem
Çadır, deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© AA
Abone olTelegram
Dışişleri Bakanlığı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dış temsilciliklerin eş güdümüyle Türkiye'ye ulaştırılan ayni yardımlara ilişkin son verileri açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan ayni yardımlarla ilgili verilerin yer aldığı grafiklere göre, deprem bölgelerinde 28 ülke 30 sahra hastanesi kurdu.
Şu ana kadar 130 bin 785 çadır, 1168 yaşam konteyneri ve 1676 mobil hijyen ünitesi Türkiye'ye getirildi.
Ayni yardımlar kapsamında 1 milyon 602 bin 270 battaniye, 226 bin 451 uyku tulumu, 83 bin 844 yatak, 29 bin 266 jeneratör, 6 bin 312 ton giyecek, 3 bin 476 ton hijyenik tıbbi malzeme ve 5 bin 981 ton gıda Türkiye'ye ulaştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала