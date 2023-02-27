https://sputniknews.com.tr/20230227/depremin-22-gunu-buyuk-yikim-yasanan-hatayda-depremzedeler-ne-durumda-1067595865.html

Depremin 22. günü| Büyük yıkım yaşanan Hatay'da depremzedeler ne durumda?

Depremin 22. günü| Büyük yıkım yaşanan Hatay'da depremzedeler ne durumda?

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük deprem ve bunun ardından 6.4 ile 5.8 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Hatay, depremin 22. gününde yaşanan felaketi... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T19:48+0300

2023-02-27T19:48+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

video

deprem

hatay

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11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli depremler ve 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Hatay’da felaketin bıraktığı yaralar sarılması için çalışmalar sürüyor.Çadır kentlerde çocuklar için eğitim ve sosyal etkinlik faaliyetleri yürütülüyor.Gönüllülerden oluşan berberler depremzedelere hizmet veriyor.Kentte kısıtlı kullanılan elektrik ve internet hizmeti teknik ekipler tarafından altyapı çalışmalarıyla güçlendiriliyor.Depremzede esnaflar, kurtarabileceği eşya ve malları dükkanlarından çıkarmaya çalışıyor.Teknik ekipler tarafından binalarda hasar tespit çalışmaları yapılarak ağır hasarlı olanların duvarına yıkım tebliği asılıyor.Kentte enkaz çalışmaları kapsamında hafriyat kamyonları görev alıyor.Aynı zamanda Hataylı depremzedelerin kentten tahliyesi de sürüyor.

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Depremin 22. günü| Büyük yıkım yaşanan Hatay'da depremzedeler ne durumda? Depremin 22. günü| Büyük yıkım yaşanan Hatay'da depremzedeler ne durumda? 2023-02-27T19:48+0300 true PT2M19S

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