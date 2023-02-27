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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230227/depremin-22-gunu-buyuk-yikim-yasanan-hatayda-depremzedeler-ne-durumda-1067595865.html
Depremin 22. günü| Büyük yıkım yaşanan Hatay'da depremzedeler ne durumda?
Depremin 22. günü| Büyük yıkım yaşanan Hatay'da depremzedeler ne durumda?
Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük deprem ve bunun ardından 6.4 ile 5.8 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Hatay, depremin 22. gününde yaşanan felaketi... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T19:48+0300
2023-02-28T12:51+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
video
deprem
hatay
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11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli depremler ve 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Hatay’da felaketin bıraktığı yaralar sarılması için çalışmalar sürüyor.Çadır kentlerde çocuklar için eğitim ve sosyal etkinlik faaliyetleri yürütülüyor.Gönüllülerden oluşan berberler depremzedelere hizmet veriyor.Kentte kısıtlı kullanılan elektrik ve internet hizmeti teknik ekipler tarafından altyapı çalışmalarıyla güçlendiriliyor.Depremzede esnaflar, kurtarabileceği eşya ve malları dükkanlarından çıkarmaya çalışıyor.Teknik ekipler tarafından binalarda hasar tespit çalışmaları yapılarak ağır hasarlı olanların duvarına yıkım tebliği asılıyor.Kentte enkaz çalışmaları kapsamında hafriyat kamyonları görev alıyor.Aynı zamanda Hataylı depremzedelerin kentten tahliyesi de sürüyor.
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Depremin 22. günü| Büyük yıkım yaşanan Hatay'da depremzedeler ne durumda?
Depremin 22. günü| Büyük yıkım yaşanan Hatay'da depremzedeler ne durumda?
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video, deprem, hatay, видео
video, deprem, hatay, видео

Depremin 22. günü| Büyük yıkım yaşanan Hatay'da depremzedeler ne durumda?

19:48 27.02.2023 (güncellendi: 12:51 28.02.2023)
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük deprem ve bunun ardından 6.4 ile 5.8 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Hatay, depremin 22. gününde yaşanan felaketi atlatmaya çalışıyor.
11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli depremler ve 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Hatay’da felaketin bıraktığı yaralar sarılması için çalışmalar sürüyor.

Çadır kentlerde çocuklar için eğitim ve sosyal etkinlik faaliyetleri yürütülüyor.

Gönüllülerden oluşan berberler depremzedelere hizmet veriyor.

Kentte kısıtlı kullanılan elektrik ve internet hizmeti teknik ekipler tarafından altyapı çalışmalarıyla güçlendiriliyor.

Depremzede esnaflar, kurtarabileceği eşya ve malları dükkanlarından çıkarmaya çalışıyor.

Teknik ekipler tarafından binalarda hasar tespit çalışmaları yapılarak ağır hasarlı olanların duvarına yıkım tebliği asılıyor.

Kentte enkaz çalışmaları kapsamında hafriyat kamyonları görev alıyor.

Aynı zamanda Hataylı depremzedelerin kentten tahliyesi de sürüyor.
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