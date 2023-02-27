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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230227/cumhurbaskani-erdogan-incelemelerde-bulunmak-uzere-adiyamana-gitti-1067552427.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
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2023-02-27T13:11+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
recep tayyip erdoğan
deprem
adıyaman
devlet bahçeli
cumhurbaşkanı
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Esenboğa Havalimanı'ndan bölgeye hareket eden Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman merkez ile Gölbaşı ilçesini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelecek, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak.
https://sputniknews.com.tr/20230221/cumhurbaskani-erdogan-ve-mhp-lideri-bahceli-osmaniyede-1067326927.html
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recep tayyip erdoğan, deprem, adıyaman, devlet bahçeli, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, deprem, adıyaman, devlet bahçeli, cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti

13:11 27.02.2023
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti.
Esenboğa Havalimanı'ndan bölgeye hareket eden Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman merkez ile Gölbaşı ilçesini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelecek, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk günden itibaren devlet, 11 ilimizde yerini almıştır
21 Şubat, 15:26
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