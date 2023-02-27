https://sputniknews.com.tr/20230227/cumhurbaskani-erdogan-incelemelerde-bulunmak-uzere-adiyamana-gitti-1067552427.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T13:11+0300
2023-02-27T13:11+0300
2023-02-27T13:11+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
recep tayyip erdoğan
deprem
adıyaman
devlet bahçeli
cumhurbaşkanı
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Esenboğa Havalimanı'ndan bölgeye hareket eden Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman merkez ile Gölbaşı ilçesini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelecek, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak.
https://sputniknews.com.tr/20230221/cumhurbaskani-erdogan-ve-mhp-lideri-bahceli-osmaniyede-1067326927.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, deprem, adıyaman, devlet bahçeli, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, deprem, adıyaman, devlet bahçeli, cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti.
Esenboğa Havalimanı'ndan bölgeye hareket eden Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman merkez ile Gölbaşı ilçesini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelecek, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak.