https://sputniknews.com.tr/20230227/cumhurbaskani-erdogan-incelemelerde-bulunmak-uzere-adiyamana-gitti-1067552427.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti. 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T13:11+0300

2023-02-27T13:11+0300

2023-02-27T13:11+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

recep tayyip erdoğan

deprem

adıyaman

devlet bahçeli

cumhurbaşkanı

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Esenboğa Havalimanı'ndan bölgeye hareket eden Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman merkez ile Gölbaşı ilçesini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelecek, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak.

https://sputniknews.com.tr/20230221/cumhurbaskani-erdogan-ve-mhp-lideri-bahceli-osmaniyede-1067326927.html

adıyaman

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recep tayyip erdoğan, deprem, adıyaman, devlet bahçeli, cumhurbaşkanı