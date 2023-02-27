https://sputniknews.com.tr/20230227/cumhurbaskani-erdogan-adiyamanda-dunyada-boyle-baska-bir-ulke-yok-1067568170.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da: Bizim kadar hızlı toparlanabilecek bir başka ülke olmamıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da: Bizim kadar hızlı toparlanabilecek bir başka ülke olmamıştır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir yıl içerisinde yıkılan şehirlerin yeniden ayağa kaldırılacağını belirterek, "Dünyada bu kadar geniş alanda, çok nüfusun... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T17:39+0300
2023-02-27T17:39+0300
2023-02-27T17:50+0300
politika
recep tayyip erdoğan
adıyaman
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki konteyner kentte açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:"Deprem yüreğimizde derin yaralar açtı. Kaybettiğimiz canların acısı hep içimizde kalacak. Adıyaman'da 50 bin konut ve köy evi yapacağız. Hasar tespit çalışmalarına göre bu sayı artabilir. Diğer illerde olduğu gibi burada da yapacağız.Bir yılda yıkılan şehirleri yeniden ayağa kaldıracağız. Dünyada bu kadar geniş alanda, çok nüfusun etkilendiği büyük felakete maruz kalıp da bizim kadar hızlı toparlanabilecek bir başka ülke olmamıştır.Yeni bir hayata başlayana kadar hep yanınızda yer alacağız. Bu tür afetlerde elbette eksiklikler yaşanabiliyor. Ama devlet olarak tüm gücümüzle bunları tamamlamanın gayreti içindeyiz.1 yıl içerisinde yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldıracağız."
adıyaman
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recep tayyip erdoğan, adıyaman
recep tayyip erdoğan, adıyaman
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da: Bizim kadar hızlı toparlanabilecek bir başka ülke olmamıştır
17:39 27.02.2023 (güncellendi: 17:50 27.02.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir yıl içerisinde yıkılan şehirlerin yeniden ayağa kaldırılacağını belirterek, "Dünyada bu kadar geniş alanda, çok nüfusun etkilendiği büyük felakete maruz kalıp da bizim kadar hızlı toparlanabilecek bir başka ülke olmamıştır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki konteyner kentte açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
"Deprem yüreğimizde derin yaralar açtı. Kaybettiğimiz canların acısı hep içimizde kalacak. Adıyaman'da 50 bin konut ve köy evi yapacağız. Hasar tespit çalışmalarına göre bu sayı artabilir. Diğer illerde olduğu gibi burada da yapacağız.
Bir yılda yıkılan şehirleri yeniden ayağa kaldıracağız. Dünyada bu kadar geniş alanda, çok nüfusun etkilendiği büyük felakete maruz kalıp da bizim kadar hızlı toparlanabilecek bir başka ülke olmamıştır.
Yeni bir hayata başlayana kadar hep yanınızda yer alacağız. Bu tür afetlerde elbette eksiklikler yaşanabiliyor. Ama devlet olarak tüm gücümüzle bunları tamamlamanın gayreti içindeyiz.
1 yıl içerisinde yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldıracağız."