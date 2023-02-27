https://sputniknews.com.tr/20230227/cumhurbaskani-erdogan-adiyamanda-dunyada-boyle-baska-bir-ulke-yok-1067568170.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da: Bizim kadar hızlı toparlanabilecek bir başka ülke olmamıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da: Bizim kadar hızlı toparlanabilecek bir başka ülke olmamıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir yıl içerisinde yıkılan şehirlerin yeniden ayağa kaldırılacağını belirterek, "Dünyada bu kadar geniş alanda, çok nüfusun... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T17:39+0300

2023-02-27T17:39+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

adıyaman

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki konteyner kentte açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:"Deprem yüreğimizde derin yaralar açtı. Kaybettiğimiz canların acısı hep içimizde kalacak. Adıyaman'da 50 bin konut ve köy evi yapacağız. Hasar tespit çalışmalarına göre bu sayı artabilir. Diğer illerde olduğu gibi burada da yapacağız.Bir yılda yıkılan şehirleri yeniden ayağa kaldıracağız. Dünyada bu kadar geniş alanda, çok nüfusun etkilendiği büyük felakete maruz kalıp da bizim kadar hızlı toparlanabilecek bir başka ülke olmamıştır.Yeni bir hayata başlayana kadar hep yanınızda yer alacağız. Bu tür afetlerde elbette eksiklikler yaşanabiliyor. Ama devlet olarak tüm gücümüzle bunları tamamlamanın gayreti içindeyiz.1 yıl içerisinde yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldıracağız."

adıyaman

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recep tayyip erdoğan, adıyaman