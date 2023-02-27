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CHP'den depremzedeler için kanun teklifi
CHP'den depremzedeler için kanun teklifi
CHP, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin yaralarının sarılması için hazırladığı 9 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T13:35+0300
2023-02-27T13:35+0300
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CHP grup başkan vekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasını taşıyan, 'İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi', TBMM Başkanlığı'na sunuldu.Depremzedelerin yaralarının sarılması ve mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla 'sosyal koruma paketi' adıyla hazırlanan yasa teklifi ile depremde hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine prim ödeme ve çalışma süresi şartlarına bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanması, işten çıkarma yasağına aykırı davrananlara idari para cezası uygulanması, en düşük kısa çalışma ödeneği ile iş yeri kapanan veya işsiz kalan sigortalılara verilecek nakdi ücret desteğinin asgari ücret düzeyinde olması, deprem bölgesindeki sigortalı, emekli ve hak sahiplerinden tedavi ve ilaç katılım payı ile protez, ortez, araç ve gereç bedelleri için katılım payı alınmaması ve deprem bölgesindeki sigortalıların deprem öncesi sigorta borçlarının 3 yıl ertelenmesi öngörülüyor.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

CHP'den depremzedeler için kanun teklifi

13:35 27.02.2023
© AATBMM
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© AA
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CHP, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin yaralarının sarılması için hazırladığı 9 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
CHP grup başkan vekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasını taşıyan, 'İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi', TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Depremzedelerin yaralarının sarılması ve mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla 'sosyal koruma paketi' adıyla hazırlanan yasa teklifi ile depremde hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine prim ödeme ve çalışma süresi şartlarına bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanması, işten çıkarma yasağına aykırı davrananlara idari para cezası uygulanması, en düşük kısa çalışma ödeneği ile iş yeri kapanan veya işsiz kalan sigortalılara verilecek nakdi ücret desteğinin asgari ücret düzeyinde olması, deprem bölgesindeki sigortalı, emekli ve hak sahiplerinden tedavi ve ilaç katılım payı ile protez, ortez, araç ve gereç bedelleri için katılım payı alınmaması ve deprem bölgesindeki sigortalıların deprem öncesi sigorta borçlarının 3 yıl ertelenmesi öngörülüyor.
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