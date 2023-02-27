https://sputniknews.com.tr/20230227/bilim-insanlari-arastirdi-insanlar-en-fazla-kac-yasina-kadar-yasayabilir--1067555329.html

Bilim insanları araştırdı: İnsanlar en fazla kaç yaşına kadar yaşayabilir?

Bilim insanları araştırdı: İnsanlar en fazla kaç yaşına kadar yaşayabilir?

Hollandalı bilim insanlarının gerçekleştirdiği bir araştırma, insanların en fazla ne kadar uzun yaşayabileceği sorusunu mercek altına aldı. 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T14:15+0300

2023-02-27T14:15+0300

2023-02-27T14:16+0300

yaşam

yaşlı

yaşlı nüfus

yaşlı kadınlar

dünyanın en yaşlı kişisi

dünyanın en yaşlı insanı

dünyanın en yaşlı erkeği

bilim insanları

araştırma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103355/89/1033558985_0:33:2403:1385_1920x0_80_0_0_1f7209076fc6eb767a956388b902c9fa.jpg

Tilburg ve Rotterdam Erasmus Üniversitesi'nden bilim insanları "İnsan kaç yıl yaşayabilir?" sorusuna dair elde ettikleri bulguları, Medical Express dergisinde yayınladı.Hollanda'da son 30 yıl içerisinde hayatını kaybeden 75 bin kişinin verilerini inceleyen araştırmacılar, kadınların en fazla 115.7 yaşına kadar, erkeklerin ise 114.1 yaşına dek yaşayabileceğini tespit etti.Araştırmacılardan John Einmahl, araştırma makalesinde şu ifadeleri kullandı:Uzmanlar, araştırmada elde edilen sonuçların yaşam beklentisini değil, bir bireyin en fazla ne kadar yaşlanabileceği sorusunu konu edindiğini vurguluyor. Sonuçlar aynı zamanda, daha önce ABD'de gerçekleştirilen ve benzer sonuçları ortaya koyan bir araştırmayla da örtüşüyor. Söz konusu araştırmada da bilim insanları, bir insanın 115 yaşından sonrasını görmesinin pek mümkün olmadığını belirlemişti.Ancak şimdiye dek en uzun yaşamış insan rekorunu elinde tutan Jeanne Loise Calment isimli bir Fransız kadın söz konusu sayılara ve araştırmalara inat 122. yaşına dek hayatın tadını çıkarmıştı. 1875 doğumlu Calment, 1997'de hayatını kaybetmişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yaşlı, yaşlı nüfus, yaşlı kadınlar, dünyanın en yaşlı kişisi, dünyanın en yaşlı insanı, dünyanın en yaşlı erkeği, bilim insanları, araştırma