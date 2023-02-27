https://sputniknews.com.tr/20230227/bilim-insanlari-arastirdi-insanlar-en-fazla-kac-yasina-kadar-yasayabilir--1067555329.html
Bilim insanları araştırdı: İnsanlar en fazla kaç yaşına kadar yaşayabilir?
Bilim insanları araştırdı: İnsanlar en fazla kaç yaşına kadar yaşayabilir?
Hollandalı bilim insanlarının gerçekleştirdiği bir araştırma, insanların en fazla ne kadar uzun yaşayabileceği sorusunu mercek altına aldı. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T14:15+0300
2023-02-27T14:15+0300
2023-02-27T14:16+0300
yaşam
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dünyanın en yaşlı erkeği
bilim insanları
araştırma
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Tilburg ve Rotterdam Erasmus Üniversitesi'nden bilim insanları "İnsan kaç yıl yaşayabilir?" sorusuna dair elde ettikleri bulguları, Medical Express dergisinde yayınladı.Hollanda'da son 30 yıl içerisinde hayatını kaybeden 75 bin kişinin verilerini inceleyen araştırmacılar, kadınların en fazla 115.7 yaşına kadar, erkeklerin ise 114.1 yaşına dek yaşayabileceğini tespit etti.Araştırmacılardan John Einmahl, araştırma makalesinde şu ifadeleri kullandı:Uzmanlar, araştırmada elde edilen sonuçların yaşam beklentisini değil, bir bireyin en fazla ne kadar yaşlanabileceği sorusunu konu edindiğini vurguluyor. Sonuçlar aynı zamanda, daha önce ABD'de gerçekleştirilen ve benzer sonuçları ortaya koyan bir araştırmayla da örtüşüyor. Söz konusu araştırmada da bilim insanları, bir insanın 115 yaşından sonrasını görmesinin pek mümkün olmadığını belirlemişti.Ancak şimdiye dek en uzun yaşamış insan rekorunu elinde tutan Jeanne Loise Calment isimli bir Fransız kadın söz konusu sayılara ve araştırmalara inat 122. yaşına dek hayatın tadını çıkarmıştı. 1875 doğumlu Calment, 1997'de hayatını kaybetmişti.
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yaşlı, yaşlı nüfus, yaşlı kadınlar, dünyanın en yaşlı kişisi, dünyanın en yaşlı insanı, dünyanın en yaşlı erkeği, bilim insanları, araştırma
yaşlı, yaşlı nüfus, yaşlı kadınlar, dünyanın en yaşlı kişisi, dünyanın en yaşlı insanı, dünyanın en yaşlı erkeği, bilim insanları, araştırma
Bilim insanları araştırdı: İnsanlar en fazla kaç yaşına kadar yaşayabilir?
14:15 27.02.2023 (güncellendi: 14:16 27.02.2023) Abone ol
Hollandalı bilim insanlarının gerçekleştirdiği bir araştırma, insanların en fazla ne kadar uzun yaşayabileceği sorusunu mercek altına aldı.
Tilburg ve Rotterdam Erasmus Üniversitesi'nden bilim insanları "İnsan kaç yıl yaşayabilir?" sorusuna dair elde ettikleri bulguları, Medical Express
dergisinde yayınladı.
Hollanda'da son 30 yıl içerisinde hayatını kaybeden 75 bin kişinin verilerini inceleyen araştırmacılar, kadınların en fazla 115.7 yaşına kadar, erkeklerin ise 114.1 yaşına dek yaşayabileceğini tespit etti.
Araştırmacılardan John Einmahl, araştırma makalesinde şu ifadeleri kullandı:
"Ortalamaya bakıldığında insanlar daha uzun yaşıyor. Ancak aramızdaki en yaşlı olanlar, son 30 yılda pek de yaşlanmadı. Bu noktada kesinlikle bir çeşit duvar bulunuyor. Elbette ortalama yaşam beklentisi arttı. Ancak maksimum yaşam süresi değişmedi."
Uzmanlar, araştırmada elde edilen sonuçların yaşam beklentisini değil, bir bireyin en fazla ne kadar yaşlanabileceği sorusunu konu edindiğini vurguluyor.
Sonuçlar aynı zamanda, daha önce ABD'de gerçekleştirilen ve benzer sonuçları ortaya koyan bir araştırmayla da örtüşüyor. Söz konusu araştırmada da bilim insanları, bir insanın 115 yaşından sonrasını görmesinin pek mümkün olmadığını belirlemişti.
Ancak şimdiye dek en uzun yaşamış insan rekorunu elinde tutan Jeanne Loise Calment isimli bir Fransız kadın söz konusu sayılara ve araştırmalara inat 122. yaşına dek hayatın tadını çıkarmıştı. 1875 doğumlu Calment, 1997'de hayatını kaybetmişti.