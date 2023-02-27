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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230227/bild-bati-muzakere-masasina-oturmasi-icin-ukraynaya-baskiyi-artirabilir-1067571762.html
Bild: Batı, müzakere masasına oturması için Ukrayna'ya baskıyı artırabilir
Bild: Batı, müzakere masasına oturması için Ukrayna'ya baskıyı artırabilir
Ukrayna'ya desteğin devam edeceğine dair resmi ağızlardan gelen açıklamalara rağmen Batı'nın Kiev'i Moskova'yla masaya oturtmaya çalıştığını yazan Alman Bild... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T20:42+0300
2023-02-27T20:42+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
batı
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Son dönemde Kiev'e askeri desteğini ciddi ölçüde artıran Batılı ülkelerin bir yandan Ukrayna tarafını müzakerelere yöneltme çabası içinde olduğu öne sürüldü.Bild gazetesinin yer verdiği haberde, "Resmi olarak Batı, desteğe ihtiyacı olduğu sürece Ukrayna'nın desteklenmesinden yana olduğunu belirtiyor. Ancak kulislerde, Vladimir Zelenskiy'e şimdiden ültimatom verildiği bahsediliyor. Kiev'e Moskova'yla müzakereler konusunda baskı yapıldığı ve Vladimir Putin'le masaya oturması için Zelenskiy üzerindeki baskı artırılmadan önce Ukrayna'nın yerine getirmesi gereken net koşullar olduğu konuşuluyor" dendi.Bild, kaynaklarına dayandırdığı haberinde "Batı, Kiev'e Ukrayna ordusunun 2023 yılında karşı taarruz düzenleyememesi ve önemli başarılar elde edememesi halinde Moskova'yla müzakere masasına oturmasını talep edeceğinin mesajını verdi. Yeni silah tedarikleriyle Ukrayna'ya ilkbahara kadar büyük çapta toprağı yeniden kontrol altına alma şansı veriliyor. Karşı taarruz başarısız olursa, Kremlin'le müzakerelerin başlaması için baskı artırılacaktır" ifadelerini kullandı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 2022 yılında aldığı kararla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görevine devam ettiği sürece Moskova'yla müzakere yapılmasını yasal olarak yasaklamıştı. Daha sonra Zelenskiy, Rus ordusunun Kiev'in kendine ait gördüğü topraklardan çekilmesi halinde müzakerelere yeniden başlayabileceklerini duyurmuştu.
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ukrayna, ukrayna krizi, batı

Bild: Batı, müzakere masasına oturması için Ukrayna'ya baskıyı artırabilir

20:42 27.02.2023
© AFP 2023 / JUAN BARRETOUkrayna bayrağı
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© AFP 2023 / JUAN BARRETO
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Ukrayna'ya desteğin devam edeceğine dair resmi ağızlardan gelen açıklamalara rağmen Batı'nın Kiev'i Moskova'yla masaya oturtmaya çalıştığını yazan Alman Bild gazetesi, Ukrayna ordusunun başarı elde edememesi halinde bu baskının artacağını belirtti.
Son dönemde Kiev'e askeri desteğini ciddi ölçüde artıran Batılı ülkelerin bir yandan Ukrayna tarafını müzakerelere yöneltme çabası içinde olduğu öne sürüldü.

Bild gazetesinin yer verdiği haberde, "Resmi olarak Batı, desteğe ihtiyacı olduğu sürece Ukrayna'nın desteklenmesinden yana olduğunu belirtiyor. Ancak kulislerde, Vladimir Zelenskiy'e şimdiden ültimatom verildiği bahsediliyor. Kiev'e Moskova'yla müzakereler konusunda baskı yapıldığı ve Vladimir Putin'le masaya oturması için Zelenskiy üzerindeki baskı artırılmadan önce Ukrayna'nın yerine getirmesi gereken net koşullar olduğu konuşuluyor" dendi.

Bild, kaynaklarına dayandırdığı haberinde "Batı, Kiev'e Ukrayna ordusunun 2023 yılında karşı taarruz düzenleyememesi ve önemli başarılar elde edememesi halinde Moskova'yla müzakere masasına oturmasını talep edeceğinin mesajını verdi. Yeni silah tedarikleriyle Ukrayna'ya ilkbahara kadar büyük çapta toprağı yeniden kontrol altına alma şansı veriliyor. Karşı taarruz başarısız olursa, Kremlin'le müzakerelerin başlaması için baskı artırılacaktır" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 2022 yılında aldığı kararla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görevine devam ettiği sürece Moskova'yla müzakere yapılmasını yasal olarak yasaklamıştı. Daha sonra Zelenskiy, Rus ordusunun Kiev'in kendine ait gördüğü topraklardan çekilmesi halinde müzakerelere yeniden başlayabileceklerini duyurmuştu.
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