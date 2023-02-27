https://sputniknews.com.tr/20230227/bild-bati-muzakere-masasina-oturmasi-icin-ukraynaya-baskiyi-artirabilir-1067571762.html

Bild: Batı, müzakere masasına oturması için Ukrayna'ya baskıyı artırabilir

Bild: Batı, müzakere masasına oturması için Ukrayna'ya baskıyı artırabilir

Ukrayna'ya desteğin devam edeceğine dair resmi ağızlardan gelen açıklamalara rağmen Batı'nın Kiev'i Moskova'yla masaya oturtmaya çalıştığını yazan Alman Bild... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T20:42+0300

2023-02-27T20:42+0300

2023-02-27T20:42+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

batı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/03/1066537871_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_973cee8959ff031419e97a004bcc6c9c.jpg

Son dönemde Kiev'e askeri desteğini ciddi ölçüde artıran Batılı ülkelerin bir yandan Ukrayna tarafını müzakerelere yöneltme çabası içinde olduğu öne sürüldü.Bild gazetesinin yer verdiği haberde, "Resmi olarak Batı, desteğe ihtiyacı olduğu sürece Ukrayna'nın desteklenmesinden yana olduğunu belirtiyor. Ancak kulislerde, Vladimir Zelenskiy'e şimdiden ültimatom verildiği bahsediliyor. Kiev'e Moskova'yla müzakereler konusunda baskı yapıldığı ve Vladimir Putin'le masaya oturması için Zelenskiy üzerindeki baskı artırılmadan önce Ukrayna'nın yerine getirmesi gereken net koşullar olduğu konuşuluyor" dendi.Bild, kaynaklarına dayandırdığı haberinde "Batı, Kiev'e Ukrayna ordusunun 2023 yılında karşı taarruz düzenleyememesi ve önemli başarılar elde edememesi halinde Moskova'yla müzakere masasına oturmasını talep edeceğinin mesajını verdi. Yeni silah tedarikleriyle Ukrayna'ya ilkbahara kadar büyük çapta toprağı yeniden kontrol altına alma şansı veriliyor. Karşı taarruz başarısız olursa, Kremlin'le müzakerelerin başlaması için baskı artırılacaktır" ifadelerini kullandı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 2022 yılında aldığı kararla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görevine devam ettiği sürece Moskova'yla müzakere yapılmasını yasal olarak yasaklamıştı. Daha sonra Zelenskiy, Rus ordusunun Kiev'in kendine ait gördüğü topraklardan çekilmesi halinde müzakerelere yeniden başlayabileceklerini duyurmuştu.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna krizi, batı