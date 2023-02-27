Bakan Soylu'dan 'istifa' sloganı tepkisi

"Kimliklendirme ve DNA çalışmaları devam ediyor. Yukarıdan aşağı tek tek bakıyorsunuz. Suriyeli kardeşlerimizin kimliklendirmesi devam ediyor. Birçok mesele var, bütün arkadaşlarımız hepsiyle tek tek ilgileniyor, uğraşıyor. Sağlık açısından suyun klorundan tutun da bütün hijyenine kadar her türlü adım atılıyor. Onlarca ekip, sağlık taramaları yapıyor. Sağlık ocakları ve aile hekimleri taramalarını yapıyor. Off-road araçlarıyla köylere gidiyorsunuz, köylerde, şehirlerde yıkımlar var. Bütün bunların hepsi bir iş süreci içinde yürümektedir. Siz bunları yaparken başkaları da siyaset inşa ve bina etmeye çalışıyor. O da ayrı bir felaket. Bugüne kadar 'Kardeşlerim neye ihtiyacınız var?' diyen herkese kapı açık. Kimseye bir şey söylüyor değiliz. Herkese bu meselede, hep birlikte yapılması gerektiğini ifade ederek yürümeye çalışıyoruz ama öteki tarafta dertleri başka olanlar…"