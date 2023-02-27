https://sputniknews.com.tr/20230227/bakan-soylu-afet-bolgelerinde-guvenlik-ve-asayis-problemimiz-yok-1067533135.html

Bakan Soylu: Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş problemimiz yok

Bakan Soylu: Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş problemimiz yok

Bakan Soylu, "Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş problemimiz yok" dedi. Aynı saatlerde açıklama yapan Bakan Koca da deprem bölgesinde salgın tehlikesinin... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T02:31+0300

2023-02-27T02:31+0300

2023-02-27T02:31+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

süleyman soylu

fahrettin koca

deprem

afet

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesi Hatay'da açıklamalarda bulundu. Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş ile ilgili herhangi bir sorunun olmadığını kaydeden Bakan Soylu, "Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş problemimiz yok. Şu anda böyle bir problem yok, başta da böyle bir problem yoktu" ifadelerini kullandı.Bakan Koca: Enkazın yoğun olduğu bölgedeki çadırların yerleşimini değiştirmeye başladıkSağlık Bakanı Fahrettin Koca da Hatay'da açıklamalarda bulundu. Afet bölgesinde herhangi bir salgının söz konusu olmadığını kaydeden Bakan Koca, enkaz alanındaki çadırların konumu ile ilgili olarak da "Enkazın yoğun olduğu bölgedeki çadırların yerleşimini değiştirmeye başladık" ifadelerini kullandı.

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süleyman soylu, fahrettin koca, deprem, afet