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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230227/bakan-soylu-afet-bolgelerinde-guvenlik-ve-asayis-problemimiz-yok-1067533135.html
Bakan Soylu: Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş problemimiz yok
Bakan Soylu: Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş problemimiz yok
Bakan Soylu, "Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş problemimiz yok" dedi. Aynı saatlerde açıklama yapan Bakan Koca da deprem bölgesinde salgın tehlikesinin... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T02:31+0300
2023-02-27T02:31+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
süleyman soylu
fahrettin koca
deprem
afet
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesi Hatay'da açıklamalarda bulundu. Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş ile ilgili herhangi bir sorunun olmadığını kaydeden Bakan Soylu, "Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş problemimiz yok. Şu anda böyle bir problem yok, başta da böyle bir problem yoktu" ifadelerini kullandı.Bakan Koca: Enkazın yoğun olduğu bölgedeki çadırların yerleşimini değiştirmeye başladıkSağlık Bakanı Fahrettin Koca da Hatay'da açıklamalarda bulundu. Afet bölgesinde herhangi bir salgının söz konusu olmadığını kaydeden Bakan Koca, enkaz alanındaki çadırların konumu ile ilgili olarak da "Enkazın yoğun olduğu bölgedeki çadırların yerleşimini değiştirmeye başladık" ifadelerini kullandı.
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süleyman soylu, fahrettin koca, deprem, afet
süleyman soylu, fahrettin koca, deprem, afet

Bakan Soylu: Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş problemimiz yok

02:31 27.02.2023
© AA. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© AA
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Bakan Soylu, "Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş problemimiz yok" dedi. Aynı saatlerde açıklama yapan Bakan Koca da deprem bölgesinde salgın tehlikesinin bulunmadığını belirtti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesi Hatay'da açıklamalarda bulundu.
Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş ile ilgili herhangi bir sorunun olmadığını kaydeden Bakan Soylu, "Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş problemimiz yok. Şu anda böyle bir problem yok, başta da böyle bir problem yoktu" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca: Enkazın yoğun olduğu bölgedeki çadırların yerleşimini değiştirmeye başladık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Hatay'da açıklamalarda bulundu.
Afet bölgesinde herhangi bir salgının söz konusu olmadığını kaydeden Bakan Koca, enkaz alanındaki çadırların konumu ile ilgili olarak da "Enkazın yoğun olduğu bölgedeki çadırların yerleşimini değiştirmeye başladık" ifadelerini kullandı.
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