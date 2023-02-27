https://sputniknews.com.tr/20230227/bakan-soylu-afet-bolgelerinde-guvenlik-ve-asayis-problemimiz-yok-1067533135.html
Bakan Soylu: Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş problemimiz yok
Bakan Soylu: Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş problemimiz yok
Bakan Soylu, "Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş problemimiz yok" dedi. Aynı saatlerde açıklama yapan Bakan Koca da deprem bölgesinde salgın tehlikesinin... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T02:31+0300
2023-02-27T02:31+0300
2023-02-27T02:31+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
süleyman soylu
fahrettin koca
deprem
afet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063619446_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_acc8cead5ba57fc6d4ec1d7303f8855b.jpg
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesi Hatay'da açıklamalarda bulundu. Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş ile ilgili herhangi bir sorunun olmadığını kaydeden Bakan Soylu, "Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş problemimiz yok. Şu anda böyle bir problem yok, başta da böyle bir problem yoktu" ifadelerini kullandı.Bakan Koca: Enkazın yoğun olduğu bölgedeki çadırların yerleşimini değiştirmeye başladıkSağlık Bakanı Fahrettin Koca da Hatay'da açıklamalarda bulundu. Afet bölgesinde herhangi bir salgının söz konusu olmadığını kaydeden Bakan Koca, enkaz alanındaki çadırların konumu ile ilgili olarak da "Enkazın yoğun olduğu bölgedeki çadırların yerleşimini değiştirmeye başladık" ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063619446_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_2b851a8f68d98a1a8820069b16f23350.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
süleyman soylu, fahrettin koca, deprem, afet
süleyman soylu, fahrettin koca, deprem, afet
Bakan Soylu: Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş problemimiz yok
Abone ol
Bakan Soylu, "Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş problemimiz yok" dedi. Aynı saatlerde açıklama yapan Bakan Koca da deprem bölgesinde salgın tehlikesinin bulunmadığını belirtti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesi Hatay'da açıklamalarda bulundu.
Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş ile ilgili herhangi bir sorunun olmadığını kaydeden Bakan Soylu, "Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş problemimiz yok. Şu anda böyle bir problem yok, başta da böyle bir problem yoktu" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca: Enkazın yoğun olduğu bölgedeki çadırların yerleşimini değiştirmeye başladık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Hatay'da açıklamalarda bulundu.
Afet bölgesinde herhangi bir salgının söz konusu olmadığını kaydeden Bakan Koca, enkaz alanındaki çadırların konumu ile ilgili olarak da "Enkazın yoğun olduğu bölgedeki çadırların yerleşimini değiştirmeye başladık" ifadelerini kullandı.