https://sputniknews.com.tr/20230227/bakan-nebatiden-tribunlere-tepki-biz-calisirken-ahlaksizlarla-da-mucadele-ediyoruz-1067571848.html
Bakan Nebati'den tribünlere tepki: Biz çalışırken ahlaksızlarla da mücadele ediyoruz
Bakan Nebati'den tribünlere tepki: Biz çalışırken ahlaksızlarla da mücadele ediyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Biz çalışırken ahlaksızlarla da mücadele ediyoruz" diyerek Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarının tribünlerde... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T20:45+0300
2023-02-27T20:45+0300
2023-02-27T20:45+0300
politika
nureddin nebati
hazine ve maliye bakanı
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Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nda açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, ilk olarak deprem bölgesindeki vergi dairelerine olan borçların 24 aya kadar faizsiz şekilde taksitlere bölünebileceğini söyledi. Çiftçilere 3.4 milyar liralık destek sağladıkları bilgisini de paylaşan Bakan Nebati, "AFAD'a 17 milyar lira nakit aktarım gerçekleştirmiş durumdayız. OHAL ilan edilen illerimizde Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını sağlayamayan vatandaşlarımıza nakdi ücret desteği verilecek" dedi.Bakan Nebati, yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan yardımlar hakkında da bilgiler vererek, "Ayni ve nakdi bağış ve yardımların tamamı vergi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınmaktadır" diye konuştu.'KDV oranını yüzde 1'e indirdik'Bakan Nebati, prefabrik yapı ve konteynerlerde bu yılın sonuna kadar KDV oranını yüzde 1'e indirdiklerini belirterek, "Devlet tarafından başlatılan yardım kampanyalarına nakdi ve makbuz karşılığında yapılan yardımlar vergi matrahında indirim kapsamına alınmaktadır. Temmuz sonuna kadar borçları taksitlendirilen borçların yüzde 10'unu ödemeden borcu yoktur yazısı alınmasını sağladık.” dedi.'Ahlaksızlıklarla da mücadele ediyoruz'Bakan Nureddin Nebati, Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarındaki tribün sloganlarına tepki gösterdi. ‘Çalışırken ahlaksızlıklarla da mücadele ediyoruz’ diyen Nebati, “Her ne kadar birileri böylesi bir süreçte dahil siyasi çıkar hesaplarına düşmüş olsa da gerçek dışı kötü çarpıtmalara girişerek, hatta tribünlere siyaset sokmaya çalışarak maksatlı provokasyonlardan medet umsa da bizler metanetimizi sonuna kadar koruyarak tarihimizden ve milletimizden aldığımız güç ve sarsılmaz iradeyle vatandaşlarımıza ve ülkemize hizmet yolunda kararlı adımlar atmaya tereddütsüz devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.İnşaat malzemeleri fiyatları sabitlenecekTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Girdi maliyetlerinde artış olmadığı sürece depremden etkilenen 11 ilde inşaat malzemeleri ürün fiyatları sabitleniyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230226/kayserispor-tribunlere-hakim-olmaya-calisan-kirli-siyaset-ve-zillete-karsiyiz-kiniyoruz-1067528367.html
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nureddin nebati, hazine ve maliye bakanı
nureddin nebati, hazine ve maliye bakanı
Bakan Nebati'den tribünlere tepki: Biz çalışırken ahlaksızlarla da mücadele ediyoruz
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Biz çalışırken ahlaksızlarla da mücadele ediyoruz" diyerek Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarının tribünlerde 'hükümet istifa' sloganları atmasına tepki gösterdi.
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nda açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, ilk olarak deprem bölgesindeki vergi dairelerine olan borçların 24 aya kadar faizsiz şekilde taksitlere bölünebileceğini söyledi. Çiftçilere 3.4 milyar liralık destek sağladıkları bilgisini de paylaşan Bakan Nebati, "AFAD'a 17 milyar lira nakit aktarım gerçekleştirmiş durumdayız. OHAL ilan edilen illerimizde Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını sağlayamayan vatandaşlarımıza nakdi ücret desteği verilecek" dedi.
Bakan Nebati, yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan yardımlar hakkında da bilgiler vererek, "Ayni ve nakdi bağış ve yardımların tamamı vergi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınmaktadır" diye konuştu.
'KDV oranını yüzde 1'e indirdik'
Bakan Nebati, prefabrik yapı ve konteynerlerde bu yılın sonuna kadar KDV oranını yüzde 1'e indirdiklerini belirterek, "Devlet tarafından başlatılan yardım kampanyalarına nakdi ve makbuz karşılığında yapılan yardımlar vergi matrahında indirim kapsamına alınmaktadır. Temmuz sonuna kadar borçları taksitlendirilen borçların yüzde 10'unu ödemeden borcu yoktur yazısı alınmasını sağladık.” dedi.
'Ahlaksızlıklarla da mücadele ediyoruz'
Bakan Nureddin Nebati, Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarındaki tribün sloganlarına tepki gösterdi. ‘Çalışırken ahlaksızlıklarla da mücadele ediyoruz’ diyen Nebati, “Her ne kadar birileri böylesi bir süreçte dahil siyasi çıkar hesaplarına düşmüş olsa da gerçek dışı kötü çarpıtmalara girişerek, hatta tribünlere siyaset sokmaya çalışarak maksatlı provokasyonlardan medet umsa da bizler metanetimizi sonuna kadar koruyarak tarihimizden ve milletimizden aldığımız güç ve sarsılmaz iradeyle vatandaşlarımıza ve ülkemize hizmet yolunda kararlı adımlar atmaya tereddütsüz devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
İnşaat malzemeleri fiyatları sabitlenecek
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Girdi maliyetlerinde artış olmadığı sürece depremden etkilenen 11 ilde inşaat malzemeleri ürün fiyatları sabitleniyor” dedi.