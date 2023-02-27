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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230227/bakan-koca-osmaniye-ve-gaziantepte-sebeke-suyu-icme-suyu-olarak-kullanilmaya-uygundur-1067572509.html
Bakan Koca: Osmaniye ve Gaziantep’te şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmaya uygundur
Bakan Koca: Osmaniye ve Gaziantep’te şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmaya uygundur
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye ile Gaziantep’te Nurdağı ve İslahiye ilçeleri dışında kalan bölgelerde şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmaya... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
fahrettin koca
su
osmaniye
gaziantep
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Sağlık Bakanı Koca, 'Osmaniye ve Gaziantep'te şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmaya uygundur' açıklamasında bulundu.Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yapılan ölçüm ve analizlere göre Osmaniye’de şebeke suyu içme suyu olarak kullanıma elverişlidir. Nurdağı ve İslahiye ilçeleri dışında, aynı şekilde Gaziantep’te şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmaya uygun. Gerekli duyurular valilik ve kaymakamlıklar tarafından yapılıyor” ifadelerine yer verdi.
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fahrettin koca, su, osmaniye, gaziantep
fahrettin koca, su, osmaniye, gaziantep

Bakan Koca: Osmaniye ve Gaziantep’te şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmaya uygundur

21:26 27.02.2023 (güncellendi: 21:28 27.02.2023)
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye ile Gaziantep’te Nurdağı ve İslahiye ilçeleri dışında kalan bölgelerde şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmaya uygun olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, 'Osmaniye ve Gaziantep'te şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmaya uygundur' açıklamasında bulundu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yapılan ölçüm ve analizlere göre Osmaniye’de şebeke suyu içme suyu olarak kullanıma elverişlidir. Nurdağı ve İslahiye ilçeleri dışında, aynı şekilde Gaziantep’te şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmaya uygun. Gerekli duyurular valilik ve kaymakamlıklar tarafından yapılıyor” ifadelerine yer verdi.
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