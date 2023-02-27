https://sputniknews.com.tr/20230227/bakan-koca-osmaniye-ve-gaziantepte-sebeke-suyu-icme-suyu-olarak-kullanilmaya-uygundur-1067572509.html

Bakan Koca: Osmaniye ve Gaziantep’te şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmaya uygundur

Bakan Koca: Osmaniye ve Gaziantep’te şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmaya uygundur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye ile Gaziantep’te Nurdağı ve İslahiye ilçeleri dışında kalan bölgelerde şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmaya... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T21:26+0300

2023-02-27T21:26+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

fahrettin koca

su

osmaniye

gaziantep

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Sağlık Bakanı Koca, 'Osmaniye ve Gaziantep'te şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmaya uygundur' açıklamasında bulundu.Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yapılan ölçüm ve analizlere göre Osmaniye’de şebeke suyu içme suyu olarak kullanıma elverişlidir. Nurdağı ve İslahiye ilçeleri dışında, aynı şekilde Gaziantep’te şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmaya uygun. Gerekli duyurular valilik ve kaymakamlıklar tarafından yapılıyor” ifadelerine yer verdi.

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fahrettin koca, su, osmaniye, gaziantep