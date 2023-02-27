https://sputniknews.com.tr/20230227/bakan-cavusoglu-bu-adimlari-gormeden-isvecin-nato-uyeligine-evet-dememiz-mumkun-degil-1067539375.html
Bakan Çavuşoğlu: Bu adımları görmeden İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil
Bakan Çavuşoğlu: Bu adımları görmeden İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Bizim bu adımları görmeden İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil" açıklamasında... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
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mevlüt çavuşoğlu
Bakan Çavuşoğlu: Bu adımları görmeden İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil
10:34 27.02.2023 (güncellendi: 10:35 27.02.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Bizim bu adımları görmeden İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil" açıklamasında bulundu.