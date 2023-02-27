Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230227/bakan-cavusoglu-bu-adimlari-gormeden-isvecin-nato-uyeligine-evet-dememiz-mumkun-degil-1067539375.html
Bakan Çavuşoğlu: Bu adımları görmeden İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil
Bakan Çavuşoğlu: Bu adımları görmeden İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Bizim bu adımları görmeden İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil" açıklamasında... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T10:34+0300
2023-02-27T10:35+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0d/1066971782_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_157ee6ffc14ada3278737a20b5a82594.jpg
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0d/1066971782_106:0:754:486_1920x0_80_0_0_5f138b94e915cfa32073dbb3555c6a39.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mevlüt çavuşoğlu
mevlüt çavuşoğlu

Bakan Çavuşoğlu: Bu adımları görmeden İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil

10:34 27.02.2023 (güncellendi: 10:35 27.02.2023)
© AAÇavuşoğlu
Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© AA
Abone olTelegram
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Bizim bu adımları görmeden İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil" açıklamasında bulundu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала