Bakan Çavuşoğlu: Bu adımları görmeden İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil

© AA Çavuşoğlu © AA

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Bizim bu adımları görmeden İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil" açıklamasında bulundu.