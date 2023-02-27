Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230227/bakan-bozdag-sizden-bir-yillik-zaman-ve-bu-surede-bize-sabir-gostermenizi-istiyoruz-1067575047.html
Bakan Bozdağ: Sizden bir yıllık zaman ve bu sürede bize sabır göstermenizi istiyoruz
Bakan Bozdağ: Sizden bir yıllık zaman ve bu sürede bize sabır göstermenizi istiyoruz
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sizden bir yıllık zaman ve bu sürede bize sabır göstermenizi istiyoruz. Allah'ın izniyle bir yıl sonra da göreceksiniz" dedi. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T22:37+0300
2023-02-27T22:37+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
bekir bozdağ
diyarbakır
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Bakan Bozdağ, depremden etkilenen Diyarbakır'ın Hani ilçesini ziyaret etti. Kaledibi Mahallesi ile Topçular Uysal mezrasında da incelemelerde bulunan Bakan Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Mülkiyet ihtilaflı olan konularda da ihtilafsız vatandaşa konut vereceklerini belirten Bakan Bozdağ, “Bir vatandaşa bir konut verdiğimizde müşterek tapusunu ona vereceğiz, müstakil olacak. Kat mülkiyetine geçecek, tapu onun olacak. Herhangi bir hukuki ihtilaf, herhangi bir başka sorun da olmayacak. Sorunlu olan yerlerde dahi biz sorunsuz bir teslim yapacağız. O yüzden de bu konularda da ileride birtakım sorunlar geçmişte bazı yerlerde yaşandı. Bunların yaşanmaması için hukuksal açıdan da sorun olmayacak işler yapacağız" diye konuştu. "Bir yıla ihtiyacımız var" diyen Bakan Bozdağ, "Sizden bir yıllık zaman ve bu sürede bize sabır göstermenizi istiyoruz. Allah'ın izniyle bir yıl sonra da göreceksiniz" şeklinde konuştu. Bozdağ, Türkiye’nin önümüzdeki dönem içerisinde bu adımları atacağını dile getirerek, "Son 20 yıl içinde Türkiye'de TOKİ, 1 milyon 500 bin konutu vatandaşımıza teslim etmiş durumda. Deprem bölgesinde bu konutların hiçbirinde hasar yok. Sağlam yapıldıkları bu deprem vesilesiyle de görülmüş oldu" ifadelerini kullandı.
diyarbakır
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bekir bozdağ, diyarbakır
bekir bozdağ, diyarbakır

Bakan Bozdağ: Sizden bir yıllık zaman ve bu sürede bize sabır göstermenizi istiyoruz

22:37 27.02.2023
© AAAdalet Bakanı Bekir Bozdağ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© AA
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sizden bir yıllık zaman ve bu sürede bize sabır göstermenizi istiyoruz. Allah'ın izniyle bir yıl sonra da göreceksiniz" dedi.
Bakan Bozdağ, depremden etkilenen Diyarbakır'ın Hani ilçesini ziyaret etti. Kaledibi Mahallesi ile Topçular Uysal mezrasında da incelemelerde bulunan Bakan Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Mülkiyet ihtilaflı olan konularda da ihtilafsız vatandaşa konut vereceklerini belirten Bakan Bozdağ, “Bir vatandaşa bir konut verdiğimizde müşterek tapusunu ona vereceğiz, müstakil olacak. Kat mülkiyetine geçecek, tapu onun olacak. Herhangi bir hukuki ihtilaf, herhangi bir başka sorun da olmayacak. Sorunlu olan yerlerde dahi biz sorunsuz bir teslim yapacağız. O yüzden de bu konularda da ileride birtakım sorunlar geçmişte bazı yerlerde yaşandı. Bunların yaşanmaması için hukuksal açıdan da sorun olmayacak işler yapacağız" diye konuştu.

"Bir yıla ihtiyacımız var" diyen Bakan Bozdağ, "Sizden bir yıllık zaman ve bu sürede bize sabır göstermenizi istiyoruz. Allah'ın izniyle bir yıl sonra da göreceksiniz" şeklinde konuştu.
Bozdağ, Türkiye’nin önümüzdeki dönem içerisinde bu adımları atacağını dile getirerek, "Son 20 yıl içinde Türkiye'de TOKİ, 1 milyon 500 bin konutu vatandaşımıza teslim etmiş durumda. Deprem bölgesinde bu konutların hiçbirinde hasar yok. Sağlam yapıldıkları bu deprem vesilesiyle de görülmüş oldu" ifadelerini kullandı.
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