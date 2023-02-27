https://sputniknews.com.tr/20230227/ankara-barosu-anne-babasiz-depremzede-cocuklarin-takibini-yapacak-1067547725.html

Ankara Barosu anne babasız depremzede çocukların takibini yapacak

Ankara Barosu anne babasız depremzede çocukların takibini yapacak

Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi deprem sonrası anne babasız kalan ve yakınları tarafından haber alınamayan çocukların takibi için çalışma başlattı... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T12:33+0300

2023-02-27T12:33+0300

2023-02-27T12:33+0300

türkiye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

refakat

çocuk

depremzede

ankara barosu

ankara barosu çocuk hakları merkezi

deprem

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Deprem yakınlarını kaybeden çocuklarla ilgili Ankara Barosu harekete geçti. Refakatsiz çocukların durumları ve bundan sonra takiplerinin yapılması için baronun çocuk hakları merkezi bünyesinde bir ihbar hattı oluşturuldu.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan bin 901 çocuk kayıt altına alındı. Bin 465 çocuk ailesine teslim edilmiş, 105 çocuk kuruluş bakımına alındı. 331 çocuğun tedavi süreci takip ederken, kimliği tespit edilen bin 819, edilmeyen 82 çocuk bulunuyor.Bu çocukların yasal yönden takibinin yapılması için çalışma başlatan Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Hilal Çelik çalışma hakkında şu bilgileri verdi:‘Kayıp yakınları bizi arayabilir’Çocuklardan haber alamayan yakınlarının '03124167260' numaralı ihbar hatlarını arayabileceklerini belirten Avukat Hilal Çelik “ Yasanın elverdiği ölçüde kamu kurumları ile işbirliği yaparak bu çocukların verilerini alarak çocukları ulaşmayı hedefliyoruz. En azından sağ iseler nerede olduklarını, vefat etmişler ise kimliklerinin tespiti noktasından ailelere idari süreçlerde destek olmayı planlıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

türkiye

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2023

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