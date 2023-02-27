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https://sputniknews.com.tr/20230227/ankara-barosu-anne-babasiz-depremzede-cocuklarin-takibini-yapacak-1067547725.html
Ankara Barosu anne babasız depremzede çocukların takibini yapacak
Ankara Barosu anne babasız depremzede çocukların takibini yapacak
Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi deprem sonrası anne babasız kalan ve yakınları tarafından haber alınamayan çocukların takibi için çalışma başlattı... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T12:33+0300
2023-02-27T12:33+0300
türkiye
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
refakat
çocuk
depremzede
ankara barosu
ankara barosu çocuk hakları merkezi
deprem
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Deprem yakınlarını kaybeden çocuklarla ilgili Ankara Barosu harekete geçti. Refakatsiz çocukların durumları ve bundan sonra takiplerinin yapılması için baronun çocuk hakları merkezi bünyesinde bir ihbar hattı oluşturuldu.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan bin 901 çocuk kayıt altına alındı. Bin 465 çocuk ailesine teslim edilmiş, 105 çocuk kuruluş bakımına alındı. 331 çocuğun tedavi süreci takip ederken, kimliği tespit edilen bin 819, edilmeyen 82 çocuk bulunuyor.Bu çocukların yasal yönden takibinin yapılması için çalışma başlatan Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Hilal Çelik çalışma hakkında şu bilgileri verdi:‘Kayıp yakınları bizi arayabilir’Çocuklardan haber alamayan yakınlarının '03124167260' numaralı ihbar hatlarını arayabileceklerini belirten Avukat Hilal Çelik “ Yasanın elverdiği ölçüde kamu kurumları ile işbirliği yaparak bu çocukların verilerini alarak çocukları ulaşmayı hedefliyoruz. En azından sağ iseler nerede olduklarını, vefat etmişler ise kimliklerinin tespiti noktasından ailelere idari süreçlerde destek olmayı planlıyoruz” değerlendirmesini yaptı.
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Osman Nuri Cerit
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, refakat, çocuk, depremzede, ankara barosu, ankara barosu çocuk hakları merkezi, deprem
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, refakat, çocuk, depremzede, ankara barosu, ankara barosu çocuk hakları merkezi, deprem

Ankara Barosu anne babasız depremzede çocukların takibini yapacak

12:33 27.02.2023
© DHAAnkara Barosu
Ankara Barosu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© DHA
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Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi deprem sonrası anne babasız kalan ve yakınları tarafından haber alınamayan çocukların takibi için çalışma başlattı. Çocukların takibi için baro bünyesinde ihbar hattı kuruldu.
Deprem yakınlarını kaybeden çocuklarla ilgili Ankara Barosu harekete geçti. Refakatsiz çocukların durumları ve bundan sonra takiplerinin yapılması için baronun çocuk hakları merkezi bünyesinde bir ihbar hattı oluşturuldu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan bin 901 çocuk kayıt altına alındı. Bin 465 çocuk ailesine teslim edilmiş, 105 çocuk kuruluş bakımına alındı. 331 çocuğun tedavi süreci takip ederken, kimliği tespit edilen bin 819, edilmeyen 82 çocuk bulunuyor.
Bu çocukların yasal yönden takibinin yapılması için çalışma başlatan Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Hilal Çelik çalışma hakkında şu bilgileri verdi:
“ Bu proje ile toplumsal bir fayda amaçlıyoruz. Kimliği belirlenemeyen, kayıp çocuklar hem de refakatsiz çocukların durumlarıyla ilgili olarak kamuoyunda bir tedirginlik var. Biz de Ankara Barosu olarak tüm kurum ve kuruluşları ile iletişim kurarak çocuklar için elimizi taşın altına koymak istedik. Merkezdeki arkadaşlarımız ile birlikte günlük bir nöbet sistemiyle, işin yasal kurullarına da uyarak çocukların sürecini takip etmeye çalışacağız. Bu uzun süreçli bir çalışma. Bundan sonrada refakatsiz çocukların eğitim, sağlık ya da temel insan hakları bağlamında takiplerini yapacağız. Bu konuda kamu kurumları ile görüşmelere başladık”

‘Kayıp yakınları bizi arayabilir’

Çocuklardan haber alamayan yakınlarının '03124167260' numaralı ihbar hatlarını arayabileceklerini belirten Avukat Hilal Çelik “ Yasanın elverdiği ölçüde kamu kurumları ile işbirliği yaparak bu çocukların verilerini alarak çocukları ulaşmayı hedefliyoruz. En azından sağ iseler nerede olduklarını, vefat etmişler ise kimliklerinin tespiti noktasından ailelere idari süreçlerde destek olmayı planlıyoruz” değerlendirmesini yaptı.
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