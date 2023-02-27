https://sputniknews.com.tr/20230227/altin-fiyatlari-haftaya-dususle-basladi-1067536272.html

Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı

Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 18.8760 liradan, euro 19.8950 liradan haftaya başladı. 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T09:17+0300

2023-02-27T09:17+0300

2023-02-27T09:20+0300

ekonomi

dolar

euro

altın

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Serbest piyasada 18.8740 liradan alınan dolar 18.8760 liradan satılıyor. 19.8930 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 19.8950 lira olarak belirlendi.Cuma günü, doların satış fiyatı 18.8910 lira, avronun satış fiyatı ise 19.9350 lira olmuştu.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın bin 098 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 779 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 097 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise 1810 dolar seviyelerinde.Brent petrolün varil fiyatı 82.62 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.62 dolardan işlem görüyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.058 puandan başladı.

https://sputniknews.com.tr/20230224/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1067446508.html

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