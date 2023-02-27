https://sputniknews.com.tr/20230227/altili-masa-toplantisi-oncesi-kilicdaroglu-aksener-gorusmesi-1067534553.html

Altılı Masa toplantısı öncesi Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi

Altılı Masa toplantısı öncesi Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi

Altılı Masa, deprem nedeniyle ertelenen 'Cumhurbaşkanı adayı' gündemli toplantısını 2 Mart'ta yapacak. Bu toplantı öncesi CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T05:11+0300

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politika

meral akşener

kemal kılıçdaroğlu

altılı masa

toplantı

aday

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Altılı Masa, 2 Mart'ta 'Cumhurbaşkanı adaylığı' gündemiyle toplanacak. 6 lider, ilk kez isimler üzerinden adaylık değerlendirmesi yapacak.Kritik toplantı öncesinde CHP ve İYİ Parti cephesinden yeni bir adım geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener, bugün günü bir araya gelecek.2 Mart'taki toplantı öncesinde CHP Genel Merkezi'nde Grup toplantısı ve Parti Meclisi toplantısı da yapıldı. Önce Meclis Grubu, sonrasında Parti Meclisi Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na aday belirleme konusunda oybirliği ile tam yetki verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230226/oztrak-partimizin-yetkili-kurullari-genel-baskanimizla-oldugunu-bir-kere-daha-vurgulamistir-1067526168.html

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meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, altılı masa, toplantı, aday