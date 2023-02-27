https://sputniknews.com.tr/20230227/altili-masa-toplantisi-oncesi-kilicdaroglu-aksener-gorusmesi-1067534553.html
Altılı Masa toplantısı öncesi Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi
Altılı Masa toplantısı öncesi Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi
Altılı Masa, deprem nedeniyle ertelenen 'Cumhurbaşkanı adayı' gündemli toplantısını 2 Mart'ta yapacak. Bu toplantı öncesi CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T05:11+0300
2023-02-27T05:11+0300
2023-02-27T05:12+0300
politika
meral akşener
kemal kılıçdaroğlu
altılı masa
toplantı
aday
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/17/1049186536_0:0:810:457_1920x0_80_0_0_7e9d246391bf110c0ebe9452b953a3cd.jpg
Altılı Masa, 2 Mart'ta 'Cumhurbaşkanı adaylığı' gündemiyle toplanacak. 6 lider, ilk kez isimler üzerinden adaylık değerlendirmesi yapacak.Kritik toplantı öncesinde CHP ve İYİ Parti cephesinden yeni bir adım geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener, bugün günü bir araya gelecek.2 Mart'taki toplantı öncesinde CHP Genel Merkezi'nde Grup toplantısı ve Parti Meclisi toplantısı da yapıldı. Önce Meclis Grubu, sonrasında Parti Meclisi Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na aday belirleme konusunda oybirliği ile tam yetki verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230226/oztrak-partimizin-yetkili-kurullari-genel-baskanimizla-oldugunu-bir-kere-daha-vurgulamistir-1067526168.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/17/1049186536_199:0:810:458_1920x0_80_0_0_f78906d4f445774b5d20bf3d6659bf82.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, altılı masa, toplantı, aday
meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, altılı masa, toplantı, aday
Altılı Masa toplantısı öncesi Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi
05:11 27.02.2023 (güncellendi: 05:12 27.02.2023) Abone ol
Altılı Masa, deprem nedeniyle ertelenen 'Cumhurbaşkanı adayı' gündemli toplantısını 2 Mart'ta yapacak. Bu toplantı öncesi CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener bugün bir araya gelecek.
Altılı Masa, 2 Mart'ta 'Cumhurbaşkanı adaylığı' gündemiyle toplanacak. 6 lider, ilk kez isimler üzerinden adaylık değerlendirmesi yapacak.
Kritik toplantı öncesinde CHP ve İYİ Parti cephesinden yeni bir adım geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener, bugün günü bir araya gelecek.
2 Mart'taki toplantı öncesinde CHP Genel Merkezi'nde Grup toplantısı ve Parti Meclisi toplantısı da yapıldı. Önce Meclis Grubu, sonrasında Parti Meclisi Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na aday belirleme konusunda oybirliği ile tam yetki verdi.