Alman Askerler Birliği: Leopard tanklarının sadece yüzde 30’u savaşa hazır

Almanya Askerler Birliği Başkanı Wüstner, halihazırda Alman ordusunun elindeki Leopard tanklarının sadece yüzde 30’unun savaşa hazır halde olduğunu belirtti. 27.02.2023, Sputnik Türkiye

Almanya Askerler Birliği Başkanı Andre Wüstner, Bild am Sonntag gazetesine açıklamasında, “Almanya ordusunun elindeki yaklaşık 300 Leopard tankının şu anda yalnızca yüzde 30’u savaşa hazır durumda” ifadesini kullandı.Almanya hükümetinin Ukrayna’ya gönderme kararını aldığı 18 adet Leopard 2 tankını ikame etmesi gerekeceğini söyleyen Wüstner, Alman ordusunun savaşa hazır olup olmadığı sorusuna, “Hayır. Alman ordusu, Ukrayna savaşından çok önce de hazır değildi. Ukrayna’ya yapılan yardım yüzünden de ek açıklar oluştu” dedi.Almanya’nın, 2025’ten başlayarak NATO’ya yönelik taahhütlerini yerine getirebileceği konusunda şüphelerini dile getiren Wüstner, Ukrayna’daki savaşın bu yıl sona ereceğini düşünmenin naif olacağını belirterek, “Avrupa'da on yıllık bir savaş yaşıyoruz. NATO ve Almanya stratejik olarak on yıllık tehditlere hazırlanmalı” diye ekledi.

