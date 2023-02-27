Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230227/alman-askerler-birligi-leopard-tanklarinin-sadece-yuzde-30u-savasa-hazir-1067570728.html
Alman Askerler Birliği: Leopard tanklarının sadece yüzde 30’u savaşa hazır
Alman Askerler Birliği: Leopard tanklarının sadece yüzde 30’u savaşa hazır
Almanya Askerler Birliği Başkanı Wüstner, halihazırda Alman ordusunun elindeki Leopard tanklarının sadece yüzde 30’unun savaşa hazır halde olduğunu belirtti. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T19:30+0300
2023-02-27T19:30+0300
ukrayna krizi
leopard
almanya
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/10/1067110997_0:0:2598:1461_1920x0_80_0_0_0b66ea3331f278fbaae6e833721c3547.jpg
Almanya Askerler Birliği Başkanı Andre Wüstner, Bild am Sonntag gazetesine açıklamasında, “Almanya ordusunun elindeki yaklaşık 300 Leopard tankının şu anda yalnızca yüzde 30’u savaşa hazır durumda” ifadesini kullandı.Almanya hükümetinin Ukrayna’ya gönderme kararını aldığı 18 adet Leopard 2 tankını ikame etmesi gerekeceğini söyleyen Wüstner, Alman ordusunun savaşa hazır olup olmadığı sorusuna, “Hayır. Alman ordusu, Ukrayna savaşından çok önce de hazır değildi. Ukrayna’ya yapılan yardım yüzünden de ek açıklar oluştu” dedi.Almanya’nın, 2025’ten başlayarak NATO’ya yönelik taahhütlerini yerine getirebileceği konusunda şüphelerini dile getiren Wüstner, Ukrayna’daki savaşın bu yıl sona ereceğini düşünmenin naif olacağını belirterek, “Avrupa'da on yıllık bir savaş yaşıyoruz. NATO ve Almanya stratejik olarak on yıllık tehditlere hazırlanmalı” diye ekledi.
almanya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/10/1067110997_142:0:2090:1461_1920x0_80_0_0_ee168585d431c17df5a9306e36148c6d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
leopard, almanya, ukrayna
leopard, almanya, ukrayna

Alman Askerler Birliği: Leopard tanklarının sadece yüzde 30’u savaşa hazır

19:30 27.02.2023
© AP Photo / Michael SohnAlman Leopard 2 tankı
Alman Leopard 2 tankı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Abone olTelegram
Almanya Askerler Birliği Başkanı Wüstner, halihazırda Alman ordusunun elindeki Leopard tanklarının sadece yüzde 30’unun savaşa hazır halde olduğunu belirtti.
Almanya Askerler Birliği Başkanı Andre Wüstner, Bild am Sonntag gazetesine açıklamasında, “Almanya ordusunun elindeki yaklaşık 300 Leopard tankının şu anda yalnızca yüzde 30’u savaşa hazır durumda” ifadesini kullandı.
Almanya hükümetinin Ukrayna’ya gönderme kararını aldığı 18 adet Leopard 2 tankını ikame etmesi gerekeceğini söyleyen Wüstner, Alman ordusunun savaşa hazır olup olmadığı sorusuna, “Hayır. Alman ordusu, Ukrayna savaşından çok önce de hazır değildi. Ukrayna’ya yapılan yardım yüzünden de ek açıklar oluştu” dedi.
Almanya’nın, 2025’ten başlayarak NATO’ya yönelik taahhütlerini yerine getirebileceği konusunda şüphelerini dile getiren Wüstner, Ukrayna’daki savaşın bu yıl sona ereceğini düşünmenin naif olacağını belirterek, “Avrupa'da on yıllık bir savaş yaşıyoruz. NATO ve Almanya stratejik olarak on yıllık tehditlere hazırlanmalı” diye ekledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала