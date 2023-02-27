https://sputniknews.com.tr/20230227/alman-askerler-birligi-leopard-tanklarinin-sadece-yuzde-30u-savasa-hazir-1067570728.html
Alman Askerler Birliği: Leopard tanklarının sadece yüzde 30’u savaşa hazır
Alman Askerler Birliği: Leopard tanklarının sadece yüzde 30’u savaşa hazır
Almanya Askerler Birliği Başkanı Wüstner, halihazırda Alman ordusunun elindeki Leopard tanklarının sadece yüzde 30’unun savaşa hazır halde olduğunu belirtti. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T19:30+0300
2023-02-27T19:30+0300
2023-02-27T19:30+0300
ukrayna krizi
leopard
almanya
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Almanya Askerler Birliği Başkanı Andre Wüstner, Bild am Sonntag gazetesine açıklamasında, “Almanya ordusunun elindeki yaklaşık 300 Leopard tankının şu anda yalnızca yüzde 30’u savaşa hazır durumda” ifadesini kullandı.Almanya hükümetinin Ukrayna’ya gönderme kararını aldığı 18 adet Leopard 2 tankını ikame etmesi gerekeceğini söyleyen Wüstner, Alman ordusunun savaşa hazır olup olmadığı sorusuna, “Hayır. Alman ordusu, Ukrayna savaşından çok önce de hazır değildi. Ukrayna’ya yapılan yardım yüzünden de ek açıklar oluştu” dedi.Almanya’nın, 2025’ten başlayarak NATO’ya yönelik taahhütlerini yerine getirebileceği konusunda şüphelerini dile getiren Wüstner, Ukrayna’daki savaşın bu yıl sona ereceğini düşünmenin naif olacağını belirterek, “Avrupa'da on yıllık bir savaş yaşıyoruz. NATO ve Almanya stratejik olarak on yıllık tehditlere hazırlanmalı” diye ekledi.
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leopard, almanya, ukrayna
leopard, almanya, ukrayna
Alman Askerler Birliği: Leopard tanklarının sadece yüzde 30’u savaşa hazır
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Almanya Askerler Birliği Başkanı Wüstner, halihazırda Alman ordusunun elindeki Leopard tanklarının sadece yüzde 30’unun savaşa hazır halde olduğunu belirtti.
Almanya Askerler Birliği Başkanı Andre Wüstner, Bild am Sonntag
gazetesine açıklamasında, “Almanya ordusunun elindeki yaklaşık 300 Leopard tankının şu anda yalnızca yüzde 30’u savaşa hazır durumda” ifadesini kullandı.
Almanya hükümetinin Ukrayna’ya gönderme kararını aldığı 18 adet Leopard 2 tankını ikame etmesi gerekeceğini söyleyen Wüstner, Alman ordusunun savaşa hazır olup olmadığı sorusuna, “Hayır. Alman ordusu, Ukrayna savaşından çok önce de hazır değildi. Ukrayna’ya yapılan yardım yüzünden de ek açıklar oluştu” dedi.
Almanya’nın, 2025’ten başlayarak NATO’ya yönelik taahhütlerini yerine getirebileceği konusunda şüphelerini dile getiren Wüstner, Ukrayna’daki savaşın bu yıl sona ereceğini düşünmenin naif olacağını belirterek, “Avrupa'da on yıllık bir savaş yaşıyoruz. NATO ve Almanya stratejik olarak on yıllık tehditlere hazırlanmalı” diye ekledi.