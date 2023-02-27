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Alanyaspor’da teknik direktör Francesco Farioli istifa etti
Alanyaspor’da teknik direktör Francesco Farioli istifa etti
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, Galatasaray ile oynadıkları hazırlık maçının ardından istifa etti. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
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spor
istifa
corendon alanyaspor
teknik direktör
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Alanyaspor’da Galatasaray ile oynanan hazırlık maçının ardından Teknik Direktör Farioli, görevinden ayrıldı.Alanyaspor, 33 yaşındaki teknik direktör yönetiminde ligde 22 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyetle 25 puan toplayarak, 11. sırada yer aldı. Alanyaspor'un takımın başına Teknik Direktör Ersun Yanal'ı getireceği iddia edildi.
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istifa, corendon alanyaspor, teknik direktör
istifa, corendon alanyaspor, teknik direktör

Alanyaspor’da teknik direktör Francesco Farioli istifa etti

00:29 27.02.2023 (güncellendi: 00:31 27.02.2023)
© DHA Francesco Farioli
 Francesco Farioli - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© DHA
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Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, Galatasaray ile oynadıkları hazırlık maçının ardından istifa etti.
Alanyaspor’da Galatasaray ile oynanan hazırlık maçının ardından Teknik Direktör Farioli, görevinden ayrıldı.
Alanyaspor, 33 yaşındaki teknik direktör yönetiminde ligde 22 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyetle 25 puan toplayarak, 11. sırada yer aldı.
Alanyaspor'un takımın başına Teknik Direktör Ersun Yanal'ı getireceği iddia edildi.
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