https://sputniknews.com.tr/20230227/alanyasporda-teknik-direktor-francesco-farioli-istifa-etti--1067532155.html
Alanyaspor’da teknik direktör Francesco Farioli istifa etti
Alanyaspor’da teknik direktör Francesco Farioli istifa etti
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, Galatasaray ile oynadıkları hazırlık maçının ardından istifa etti. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T00:29+0300
2023-02-27T00:29+0300
2023-02-27T00:31+0300
spor
istifa
corendon alanyaspor
teknik direktör
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Alanyaspor’da Galatasaray ile oynanan hazırlık maçının ardından Teknik Direktör Farioli, görevinden ayrıldı.Alanyaspor, 33 yaşındaki teknik direktör yönetiminde ligde 22 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyetle 25 puan toplayarak, 11. sırada yer aldı. Alanyaspor'un takımın başına Teknik Direktör Ersun Yanal'ı getireceği iddia edildi.
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istifa, corendon alanyaspor, teknik direktör
istifa, corendon alanyaspor, teknik direktör
Alanyaspor’da teknik direktör Francesco Farioli istifa etti
00:29 27.02.2023 (güncellendi: 00:31 27.02.2023) Abone ol
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, Galatasaray ile oynadıkları hazırlık maçının ardından istifa etti.
Alanyaspor’da Galatasaray ile oynanan hazırlık maçının ardından Teknik Direktör Farioli, görevinden ayrıldı.
Alanyaspor, 33 yaşındaki teknik direktör yönetiminde ligde 22 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyetle 25 puan toplayarak, 11. sırada yer aldı.
Alanyaspor'un takımın başına Teknik Direktör Ersun Yanal'ı getireceği iddia edildi.