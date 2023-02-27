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AK Parti'den 'seçim ertelenecek' iddiasına tepki: 'Akıl tutulması'
AK Parti'den 'seçim ertelenecek' iddiasına tepki: 'Akıl tutulması'
Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, 11 ili vuran deprem nedeniyle seçimlerin ertelenmesi çağrısında bulunmuştu. O tartışmaya ilişkin, AK Parti'den önemli bir... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T17:24+0300
2023-02-27T17:26+0300
politika
ak parti
seçim
mustafa elitaş
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Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın deprem felaketi nedeniyle seçimlerin ertelenmesi çağrısının üzerine AK Parti'den açıklama geldi.AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Seçimlerin YSK eliyle erteletmeye çalışıyorlar" diyenler için akıl tutulması ve kötü niyetliler ifadelerini kullandı."Şu anda Anayasa ve yasalar en geç 18 Haziran'da seçimin yapılmasını öngörüyor" diye konuşan Elitaş, "Onun öne alınmasıyla ilgili yetki cumhurbaşkanı ve parlamentonun." dedi.Gündemlerinde seçimle ilgili bir konunun olmadığını da ifade eden Elitaş, "Milletin depremle boğuştuğu bir dönemde, seçimi gündeme getirmek vicdani değil diye düşündüğümüz için bir açıklama yapmadık" diye konuştu.Seçimin nasıl yapılacağına ilişkin kararların belli olduğunu belirten Elitaş, ya cumhurbaşkanının ya da parlamentonun seçim kararı alacağını söyledi. Elitaş, "YSK takvim içinde bunu değerlendirecek. Depremden önce cumhurbaşkanımız 10 mart tarihinde açıklama yapabilirim dedi. Şu anda bizim için durum bu." açıklamasında bulundu.Ne olmuştu?Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, 10 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle seçimlerin ertelenmesi çağrısı yapmıştı.Twitter'dan yazılı bir açıklama yayımlayan Arınç, 15 milyondan fazla vatandaşın olumsuz etkilendiği deprem felaketinin vurduğu illerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 85 milletvekili ile temsil edildiğini hatırlatmıştı.Bu illerde seçmen kütüklerinin geçersizleştiğini, bu bölgelerde seçim yapmanın hukuken ve fiilen imkansız hale geldiğini söylemişti. Büyük bir acının yaşandığı bugünlerde ülkenin seçim stresinden kurtarılması gerektiğnin de altını çizen Arınç, "Ne mayısta ne haziranda seçim olmaz, olamaz." ifadelerini kullanmıştı.
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ak parti, seçim, mustafa elitaş
ak parti, seçim, mustafa elitaş

AK Parti'den 'seçim ertelenecek' iddiasına tepki: 'Akıl tutulması'

17:24 27.02.2023 (güncellendi: 17:26 27.02.2023)
© AAAK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© AA
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Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, 11 ili vuran deprem nedeniyle seçimlerin ertelenmesi çağrısında bulunmuştu. O tartışmaya ilişkin, AK Parti'den önemli bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş seçimlerin erteleneceği iddiasını yalanladı.
Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın deprem felaketi nedeniyle seçimlerin ertelenmesi çağrısının üzerine AK Parti'den açıklama geldi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Seçimlerin YSK eliyle erteletmeye çalışıyorlar" diyenler için akıl tutulması ve kötü niyetliler ifadelerini kullandı.
"Şu anda Anayasa ve yasalar en geç 18 Haziran'da seçimin yapılmasını öngörüyor" diye konuşan Elitaş, "Onun öne alınmasıyla ilgili yetki cumhurbaşkanı ve parlamentonun." dedi.
Gündemlerinde seçimle ilgili bir konunun olmadığını da ifade eden Elitaş, "Milletin depremle boğuştuğu bir dönemde, seçimi gündeme getirmek vicdani değil diye düşündüğümüz için bir açıklama yapmadık" diye konuştu.
Seçimin nasıl yapılacağına ilişkin kararların belli olduğunu belirten Elitaş, ya cumhurbaşkanının ya da parlamentonun seçim kararı alacağını söyledi. Elitaş, "YSK takvim içinde bunu değerlendirecek. Depremden önce cumhurbaşkanımız 10 mart tarihinde açıklama yapabilirim dedi. Şu anda bizim için durum bu." açıklamasında bulundu.

Ne olmuştu?

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, 10 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle seçimlerin ertelenmesi çağrısı yapmıştı.

Twitter'dan yazılı bir açıklama yayımlayan Arınç, 15 milyondan fazla vatandaşın olumsuz etkilendiği deprem felaketinin vurduğu illerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 85 milletvekili ile temsil edildiğini hatırlatmıştı.

Bu illerde seçmen kütüklerinin geçersizleştiğini, bu bölgelerde seçim yapmanın hukuken ve fiilen imkansız hale geldiğini söylemişti. Büyük bir acının yaşandığı bugünlerde ülkenin seçim stresinden kurtarılması gerektiğnin de altını çizen Arınç, "Ne mayısta ne haziranda seçim olmaz, olamaz." ifadelerini kullanmıştı.
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