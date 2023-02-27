https://sputniknews.com.tr/20230227/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakani-1-milyon-25-bin-291-kisiye-psikososyal-destek-saglandi-1067572414.html
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: 1 milyon 25 bin 291 kişiye psikososyal destek sağlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: 1 milyon 25 bin 291 kişiye psikososyal destek sağlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 1 milyon 25 bin 291 kişiye psikososyal destek sağlandığını bildirdi. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T21:24+0300
2023-02-27T21:24+0300
2023-02-27T21:24+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
derya yanık
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/18/1067480876_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bb4d43e2eda73a5b14fc2acb40cc7807.jpg
Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/18/1067480876_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_414d0ec7a68ff17ec1911cbf31481971.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
derya yanık, deprem
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: 1 milyon 25 bin 291 kişiye psikososyal destek sağlandı
Abone ol
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 1 milyon 25 bin 291 kişiye psikososyal destek sağlandığını bildirdi.
Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Depremden etkilenen illerimizde, şu ana kadar 3 bin 772 personelimizle 691 bin 388 vatandaşımıza, deprem bölgesi dışındaki illerimizde ise 3 bin 620 personelimizle 333 bin 903 vatandaşımıza psikososyal destek hizmeti sağladık."