https://sputniknews.com.tr/20230227/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakani-1-milyon-25-bin-291-kisiye-psikososyal-destek-saglandi-1067572414.html

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: 1 milyon 25 bin 291 kişiye psikososyal destek sağlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: 1 milyon 25 bin 291 kişiye psikososyal destek sağlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 1 milyon 25 bin 291 kişiye psikososyal destek sağlandığını bildirdi. 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T21:24+0300

2023-02-27T21:24+0300

2023-02-27T21:24+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

derya yanık

deprem

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Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye

derya yanık, deprem