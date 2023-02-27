Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230227/adiyamanda-5-buyuklugunde-deprem-1067534806.html
Adıyaman'da 5 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da 5 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T07:02+0300
2023-02-27T07:08+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
adıyaman
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103686/08/1036860872_0:10:1200:685_1920x0_80_0_0_bcc2db37d38f2bc888400a48a5eeada6.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan bilgilere göre; Adıyaman Gölbaşı'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 05.51 olarak açıklanırken derinliği 8.51 km olarak kaydedildi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
adıyaman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103686/08/1036860872_138:0:1063:694_1920x0_80_0_0_e1d8b52c161c0ffd21ea133e29457539.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, adıyaman, deprem
türkiye, adıyaman, deprem

Adıyaman'da 5 büyüklüğünde deprem

07:02 27.02.2023 (güncellendi: 07:08 27.02.2023)
© Fotoğraf : TwitterSismograf
Sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© Fotoğraf : Twitter
Abone olTelegram
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan bilgilere göre; Adıyaman Gölbaşı'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin saati 05.51 olarak açıklanırken derinliği 8.51 km olarak kaydedildi.
Deprem çevre illerden de hissedildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала