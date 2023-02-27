https://sputniknews.com.tr/20230227/adiyamanda-5-buyuklugunde-deprem-1067534806.html
Adıyaman'da 5 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da 5 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T07:02+0300
2023-02-27T07:02+0300
2023-02-27T07:08+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
adıyaman
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan bilgilere göre; Adıyaman Gölbaşı'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 05.51 olarak açıklanırken derinliği 8.51 km olarak kaydedildi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
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türkiye, adıyaman, deprem
türkiye, adıyaman, deprem
Adıyaman'da 5 büyüklüğünde deprem
07:02 27.02.2023 (güncellendi: 07:08 27.02.2023) Abone ol
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan bilgilere göre; Adıyaman Gölbaşı'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin saati 05.51 olarak açıklanırken derinliği 8.51 km olarak kaydedildi.
Deprem çevre illerden de hissedildi.