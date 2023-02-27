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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden Türk polisine teşekkür
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden Türk polisine teşekkür
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, "Yakın zamanda Taksim, İstiklal ve Galata’da spesifik terör tehditlerini ortadan kaldıran Türk Polis Teşkilatı’na teşekkür ve... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T13:56+0300
2023-02-27T13:56+0300
türkiye
abd
türkiye
büyükelçilik
başkonsolosluk
uyarı
polis
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ABD’nin Ankara Büyükelçiliği'nden sosyal medya hesabından Türkiye’deki terör saldırılarına ilişkin açıklama yapılarak Türk polisine teşekkür edildi.Açıklamada, "Yakın zamanda Taksim, İstiklal ve Galata’da spesifik terör tehditlerini ortadan kaldıran Türk Polis Teşkilatı’na teşekkür ve saygılarımızı sunarız. Onların çalışmaları sayesinde, bu semtler, ziyaretçilerin sıcaklıkla ağırlandığı ve Türkiye’yi temsil eden bir yer olmayı sürdürüyor" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, "Sıkıntılar her zaman olacaktır. Biz de ziyaretçilerimizi yaşanan son gelişmeleri sürekli kontrol etmeye çağırıyoruz. Amerikalılar teröre karşı Türklerle nasıl dayanışma içinde olduysa büyük bir yıkımın yaşandığı bu dönemde bir kez daha can-ı gönülden Türkiye’nin yanında yer alıyor ve müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte Türkiye’nin deprem sonrası toparlanmasına yardımcı olmak istiyoruz" denildi.Bu ayın başında Almanya, Hollanda, İngiltere, ABD ve Rusya, Türkiye'deki vatandaşlarını olası bir misilleme terör saldırısına karşı uyararak başkonsolosluklarını geçici olarak kapatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230201/almanyanin-istanbul-baskonsoloslugu-guvenlik-gerekcesiyle-kapatildi-1066440020.html
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abd, türkiye, büyükelçilik, başkonsolosluk, uyarı, polis
abd, türkiye, büyükelçilik, başkonsolosluk, uyarı, polis

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden Türk polisine teşekkür

13:56 27.02.2023
© Sputnik / Turan SalcıTürkiye- ABD
Türkiye- ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© Sputnik / Turan Salcı
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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, "Yakın zamanda Taksim, İstiklal ve Galata’da spesifik terör tehditlerini ortadan kaldıran Türk Polis Teşkilatı’na teşekkür ve saygılarımızı sunarız. Onların çalışmaları sayesinde, bu semtler, ziyaretçilerin sıcaklıkla ağırlandığı ve Türkiye’yi temsil eden bir yer olmayı sürdürüyor" açıklamasını yaptı.
ABD’nin Ankara Büyükelçiliği'nden sosyal medya hesabından Türkiye’deki terör saldırılarına ilişkin açıklama yapılarak Türk polisine teşekkür edildi.
Açıklamada, "Yakın zamanda Taksim, İstiklal ve Galata’da spesifik terör tehditlerini ortadan kaldıran Türk Polis Teşkilatı’na teşekkür ve saygılarımızı sunarız. Onların çalışmaları sayesinde, bu semtler, ziyaretçilerin sıcaklıkla ağırlandığı ve Türkiye’yi temsil eden bir yer olmayı sürdürüyor" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Sıkıntılar her zaman olacaktır. Biz de ziyaretçilerimizi yaşanan son gelişmeleri sürekli kontrol etmeye çağırıyoruz. Amerikalılar teröre karşı Türklerle nasıl dayanışma içinde olduysa büyük bir yıkımın yaşandığı bu dönemde bir kez daha can-ı gönülden Türkiye’nin yanında yer alıyor ve müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte Türkiye’nin deprem sonrası toparlanmasına yardımcı olmak istiyoruz" denildi.
Bu ayın başında Almanya, Hollanda, İngiltere, ABD ve Rusya, Türkiye'deki vatandaşlarını olası bir misilleme terör saldırısına karşı uyararak başkonsolosluklarını geçici olarak kapatmıştı.
Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
TÜRKİYE
Almanya, Hollanda ve İngiltere, başkonsolosluklarını geçici olarak kapattı
1 Şubat, 12:08
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