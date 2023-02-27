https://sputniknews.com.tr/20230227/6-yasindaki-cocugun-istismarina-iliskin-davada-ara-karar-aciklandi-durusma-31-marta-ertelendi-1067575903.html
6 yaşındaki çocuğun istismarına ilişkin davada ara karar açıklandı: Duruşma 31 Mart'a ertelendi
6 yaşındaki çocuğun istismarına ilişkin davada ara karar açıklandı: Duruşma 31 Mart'a ertelendi
İstanbul'da 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili Kadir İstekli ve Hiranur Vakfı kurucusu baba Yusuf Ziya Gümüşel'in yargılandığı dava 31 Mart'a... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T23:19+0300
2023-02-27T23:19+0300
2023-02-27T23:20+0300
türkiye
kadir istekli
çocuk istismarı
dava
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İstanbul'da küçük yaştaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya önceki celsede alınan yayın yasağı ve gizlilik kararı nedeniyle izleyici alınmadı. Duruşmada sanıklar, tanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.Duruşmada sanıkların savunma yaptıkları ve tanıkların dinlenildiği öğrenildi.Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 31 Mart'a erteledi.Bu arada adliye içinde ve çevresinde güvenlik güçlerince yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) temsilcileri, duruşma sonrası basın açıklaması yaptı.KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Işıl İlgin Oktay, davanın takipçisi olacaklarını belirterek, "KADEM olarak kadına yönelik şiddetle, kadının toplumun ve hayatın her alanında bedensel ve ruhsal bütünlüğü, maddi manevi itibarı, onuru için mücadele etmekteyiz. Saldırı nereden gelirse gelsin çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddetin karşısındayız" dedi.Adil ve hızlı yargılamayla tüm gerçekliğin açığa çıkarılması ve adaletin tecelli etmesini temenni ettiklerini dile getiren Oktay, "Toplum vicdanını derinden yaralayan her olayda olduğu gibi bu önemli davada da yargılamanın en hızlı ve adil şekilde gerçekleştirilmesi, iddiaların aydınlatılması ve sanıkların hak ettikleri cezayı almaları için sonuna dek davanın takipçisiyiz" diye konuştu.
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kadir istekli, çocuk istismarı, dava
kadir istekli, çocuk istismarı, dava
6 yaşındaki çocuğun istismarına ilişkin davada ara karar açıklandı: Duruşma 31 Mart'a ertelendi
23:19 27.02.2023 (güncellendi: 23:20 27.02.2023) Abone ol
İstanbul'da 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili Kadir İstekli ve Hiranur Vakfı kurucusu baba Yusuf Ziya Gümüşel'in yargılandığı dava 31 Mart'a ertelendi.
İstanbul'da küçük yaştaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya önceki celsede alınan yayın yasağı ve gizlilik kararı nedeniyle izleyici alınmadı. Duruşmada sanıklar, tanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşmada sanıkların savunma yaptıkları ve tanıkların dinlenildiği öğrenildi.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 31 Mart'a erteledi.
Bu arada adliye içinde ve çevresinde güvenlik güçlerince yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.
Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) temsilcileri, duruşma sonrası basın açıklaması yaptı.
KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Işıl İlgin Oktay, davanın takipçisi olacaklarını belirterek, "KADEM olarak kadına yönelik şiddetle, kadının toplumun ve hayatın her alanında bedensel ve ruhsal bütünlüğü, maddi manevi itibarı, onuru için mücadele etmekteyiz. Saldırı nereden gelirse gelsin çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddetin karşısındayız" dedi.
Adil ve hızlı yargılamayla tüm gerçekliğin açığa çıkarılması ve adaletin tecelli etmesini temenni ettiklerini dile getiren Oktay, "Toplum vicdanını derinden yaralayan her olayda olduğu gibi bu önemli davada da yargılamanın en hızlı ve adil şekilde gerçekleştirilmesi, iddiaların aydınlatılması ve sanıkların hak ettikleri cezayı almaları için sonuna dek davanın takipçisiyiz" diye konuştu.