3 yıl önce deprem için uyarı yapan jeolog neden sesini duyuramadı?

"Yetkililer tabi ki bizi muhatap alıyorlar. Çözüm açısından biz son noktadaki yetkililerle görüşemiyoruz. Burada yaşayan bir toplum var. Asıl bu toplumun bilinçlendirilmesi şart. Burası deprem bölgesi 500 yılda bir tekrarlayan depremler oluyor. Hatay tarihinde 7 kez yıkılmış ve yeniden kurulmuş. Bu fay hattında 7.6’lık depremlerin olması çok olağan bir durum. Biz bunları defaatle söyledik. Islahiye ve Nurdağı’nın yerleşim yeri zaten yanlış ve yapı stoklarında da problem var. Gaziantep bazında ilk dönüştürülmesi gereken yerler buralar. Bundan sonra yapılacak şey belli. Öncelikli olarak halkımız İstanbul ve Ege bölgesi özellikle, 1999’dan önce yapılmışsa binalarınız mutlaka zemin etüdü ve binanın depreme dayanıklı olup olmadığı kontrol edilmeli."