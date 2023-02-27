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AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230227/3-yil-once-deprem-icin-uyari-yapan-jeolog-neden-sesini-duyuramadi-1067572299.html
3 yıl önce deprem için uyarı yapan jeolog neden sesini duyuramadı?
3 yıl önce deprem için uyarı yapan jeolog neden sesini duyuramadı?
Jeolog Sinan Aydınoğlu, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında “Biz bu fayda 7.5 ve üzeri bir deprem olabileceğini defaatle söyledik" dedi. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T21:14+0300
2023-02-27T21:14+0300
radyo
akşam postasi
deprem
jeoloji
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Doğu Anadolu fayı üzerindeki olası deprem ve Gaziantep’in Nurdağı ile Islahiye bölgelerine etkileri konusunda 3 yıl önce uyarılar yapan Jeolog Sinan Aydınoğlu, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Aydınoğlu, “Biz bu fayda 7.5 ve üzeri bir deprem olabileceğini defaatle söyledik. Ama biz son noktadaki yetkililerle görüşmekte güçlük çekiyoruz” şeklinde konuştu.Jeolog Sinan Arslanoğlu, 2020 yılında depremin şiddetini, olası ölü ve yaralı sayısını, kaç ili etkileyeceğini, yıkım gücünü, İslahiye-Nurdağı riskini ve ne kadar eve hasar verebileceğini bile tek tek anlattı. Binlerce kişi ölebilir, binlerce kişi yaralanabilir, 20 bin ev ağır hasar görebilir dedi. Arslanoğlu, depremin büyüklüğünü de en az 7.5 şiddetinde olarak verdi.3 yıl önce bu uyarıları yapan Aydınoğlu’nun Atilla Güner’le Akşam Postası’na yaptığı açıklamaların satırbaşları şöyle:
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radyo, deprem, jeoloji
radyo, deprem, jeoloji

3 yıl önce deprem için uyarı yapan jeolog neden sesini duyuramadı?

21:14 27.02.2023
© SputnikAkşam Postası- ses kapağı
Akşam Postası- ses kapağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© Sputnik
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Jeolog Sinan Aydınoğlu, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında “Biz bu fayda 7.5 ve üzeri bir deprem olabileceğini defaatle söyledik" dedi.
Doğu Anadolu fayı üzerindeki olası deprem ve Gaziantep’in Nurdağı ile Islahiye bölgelerine etkileri konusunda 3 yıl önce uyarılar yapan Jeolog Sinan Aydınoğlu, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Aydınoğlu, “Biz bu fayda 7.5 ve üzeri bir deprem olabileceğini defaatle söyledik. Ama biz son noktadaki yetkililerle görüşmekte güçlük çekiyoruz” şeklinde konuştu.
Jeolog Sinan Arslanoğlu, 2020 yılında depremin şiddetini, olası ölü ve yaralı sayısını, kaç ili etkileyeceğini, yıkım gücünü, İslahiye-Nurdağı riskini ve ne kadar eve hasar verebileceğini bile tek tek anlattı. Binlerce kişi ölebilir, binlerce kişi yaralanabilir, 20 bin ev ağır hasar görebilir dedi. Arslanoğlu, depremin büyüklüğünü de en az 7.5 şiddetinde olarak verdi.
3 yıl önce bu uyarıları yapan Aydınoğlu’nun Atilla Güner’le Akşam Postası’na yaptığı açıklamaların satırbaşları şöyle:
"Yetkililer tabi ki bizi muhatap alıyorlar. Çözüm açısından biz son noktadaki yetkililerle görüşemiyoruz. Burada yaşayan bir toplum var. Asıl bu toplumun bilinçlendirilmesi şart. Burası deprem bölgesi 500 yılda bir tekrarlayan depremler oluyor. Hatay tarihinde 7 kez yıkılmış ve yeniden kurulmuş. Bu fay hattında 7.6’lık depremlerin olması çok olağan bir durum. Biz bunları defaatle söyledik. Islahiye ve Nurdağı’nın yerleşim yeri zaten yanlış ve yapı stoklarında da problem var. Gaziantep bazında ilk dönüştürülmesi gereken yerler buralar. Bundan sonra yapılacak şey belli. Öncelikli olarak halkımız İstanbul ve Ege bölgesi özellikle, 1999’dan önce yapılmışsa binalarınız mutlaka zemin etüdü ve binanın depreme dayanıklı olup olmadığı kontrol edilmeli."
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