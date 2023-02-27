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Meksika'da seçim reformu protesto edildi: 'Oyuma dokunma'
Meksika'da seçim reformu protesto edildi: 'Oyuma dokunma'
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un Ulusal Seçim Kurulu'nun bütçesinde kısıtlamaya giden yeni seçim reformu, on binlerce kişi tarafından... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T15:28+0300
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фото, meksika, andres manuel lopez obrador, seçim, fotoğraf
фото, meksika, andres manuel lopez obrador, seçim, fotoğraf

Meksika'da seçim reformu protesto edildi: 'Oyuma dokunma'

15:28 27.02.2023
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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un Ulusal Seçim Kurulu'nun bütçesinde kısıtlamaya giden yeni seçim reformu, on binlerce kişi tarafından protesto edildi.
© AA

Başkent Mexico City'nin merkez meydanında bir araya gelen yüz bine yakın eylemci, seçim yasasında değişiklik öngören yeni seçim reformunu protesto etti.

Başkent Mexico City&#x27;nin merkez meydanında bir araya gelen yüz bine yakın eylemci, seçim yasasında değişiklik öngören yeni seçim reformunu protesto etti. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA

Başkent Mexico City'nin merkez meydanında bir araya gelen yüz bine yakın eylemci, seçim yasasında değişiklik öngören yeni seçim reformunu protesto etti.

© AA

Eylemciler, seçim reformunun "demokrasiye tehdit" oluşturduğunu savundu. Ulusal Seçim Kurumunu temsil eden beyaz ve pembe renk elbiseler giyen eylemciler, "Oyuma Dokunma" sloganları attı.

Eylemciler, seçim reformunun &quot;demokrasiye tehdit&quot; oluşturduğunu savundu. Ulusal Seçim Kurumunu temsil eden beyaz ve pembe renk elbiseler giyen eylemciler, &quot;Oyuma Dokunma&quot; sloganları attı. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA

Eylemciler, seçim reformunun "demokrasiye tehdit" oluşturduğunu savundu. Ulusal Seçim Kurumunu temsil eden beyaz ve pembe renk elbiseler giyen eylemciler, "Oyuma Dokunma" sloganları attı.

© AA

Protestocular, yeni seçim reformunun ülkeyi demokrasiden uzak eski sisteme götüreceğini ileri sürerek, Meksika Yüksek Mahkemesi'nin bazı değişiklikleri iptal edeceğini umduklarını belirtti.

Ulusal Seçim Kurumu Başkanı Lorenzo Cordova ise seçim reformunun, kurumda çalışan binlerce insanı işten çıkarmak anlamına geldiğini ve bunun da "gelecekteki seçimler için risk oluşturacağını" açıkladı.

Protestocular, yeni seçim reformunun ülkeyi demokrasiden uzak eski sisteme götüreceğini ileri sürerek, Meksika Yüksek Mahkemesi&#x27;nin bazı değişiklikleri iptal edeceğini umduklarını belirtti.Ulusal Seçim Kurumu Başkanı Lorenzo Cordova ise seçim reformunun, kurumda çalışan binlerce insanı işten çıkarmak anlamına geldiğini ve bunun da &quot;gelecekteki seçimler için risk oluşturacağını&quot; açıkladı. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA

Protestocular, yeni seçim reformunun ülkeyi demokrasiden uzak eski sisteme götüreceğini ileri sürerek, Meksika Yüksek Mahkemesi'nin bazı değişiklikleri iptal edeceğini umduklarını belirtti.

Ulusal Seçim Kurumu Başkanı Lorenzo Cordova ise seçim reformunun, kurumda çalışan binlerce insanı işten çıkarmak anlamına geldiğini ve bunun da "gelecekteki seçimler için risk oluşturacağını" açıkladı.

© AA

Öte yandan, Meksika Devlet Başkanı Obrador, seçim reformunun demokrasiye tehdit olduğu iddiasını reddederek, Ulusal Seçim Kurumu'na harcanan bütçenin yoksullukla mücadelede kullanılması gerektiğini savundu.

Öte yandan, Meksika Devlet Başkanı Obrador, seçim reformunun demokrasiye tehdit olduğu iddiasını reddederek, Ulusal Seçim Kurumu&#x27;na harcanan bütçenin yoksullukla mücadelede kullanılması gerektiğini savundu. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA

Öte yandan, Meksika Devlet Başkanı Obrador, seçim reformunun demokrasiye tehdit olduğu iddiasını reddederek, Ulusal Seçim Kurumu'na harcanan bütçenin yoksullukla mücadelede kullanılması gerektiğini savundu.

© AA

Meksika'da Senato, ekonomik tasarruf sağlayacağı ve siyasi ayrıcalıkları azaltacağı iddia edilen seçim reformunu 23 Şubat'ta onaylamıştı. Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un Senato'dan geçen reformun yürürlüğe girmesi için onay vermesi gerekiyor.

Meksika&#x27;da Senato, ekonomik tasarruf sağlayacağı ve siyasi ayrıcalıkları azaltacağı iddia edilen seçim reformunu 23 Şubat&#x27;ta onaylamıştı. Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador&#x27;un Senato&#x27;dan geçen reformun yürürlüğe girmesi için onay vermesi gerekiyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA

Meksika'da Senato, ekonomik tasarruf sağlayacağı ve siyasi ayrıcalıkları azaltacağı iddia edilen seçim reformunu 23 Şubat'ta onaylamıştı. Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un Senato'dan geçen reformun yürürlüğe girmesi için onay vermesi gerekiyor.

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