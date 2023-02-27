Meksika'da seçim reformu protesto edildi: 'Oyuma dokunma'

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Protestocular, yeni seçim reformunun ülkeyi demokrasiden uzak eski sisteme götüreceğini ileri sürerek, Meksika Yüksek Mahkemesi'nin bazı değişiklikleri iptal edeceğini umduklarını belirtti.

Ulusal Seçim Kurumu Başkanı Lorenzo Cordova ise seçim reformunun, kurumda çalışan binlerce insanı işten çıkarmak anlamına geldiğini ve bunun da "gelecekteki seçimler için risk oluşturacağını" açıkladı.