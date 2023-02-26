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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230226/zelenskiyden-abdye-bize-destegi-keserseniz-dunyadaki-liderlik-konumunuzu-kaybedersiniz-1067509460.html
Zelenskiy'den ABD'ye: Bize desteği keserseniz dünyadaki liderlik konumunuzu kaybedersiniz
Zelenskiy'den ABD'ye: Bize desteği keserseniz dünyadaki liderlik konumunuzu kaybedersiniz
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Amerikalıları desteği elden bırakmaları halinde 'dünyada sahip oldukları liderlik konumunu kaybedecekleri' konusunda... 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T04:23+0300
2023-02-26T04:23+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
abd
vladimir zelenskiy
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın devam eden askeri harekatına ilişkin açıklama yaparak ABD'nin Kiev yönetimine desteği elden bırakması halinde sahip olduğu 'liderlik konumunu kaybedeceğini' savundu.Zelenskiy, düzenlediği basın toplantısında 2023'ü 'yenilmezlik yılı' ilan ederek Rusya'ya karşı birleşme çağrısı yaptı.Amerikan kamuoyunun Ukrayna'ya destek konusunda tereddüt yaşaması ve ülkelerinin Ukrayna'ya çok fazla para ve yardım gönderdiğine inanan Amerikalıların sayısının giderek artmasıyla ilgili ne düşündüğü sorusuna yanıt veren Zelenskiy, "Fikirlerini değiştirmezlerse... NATO'yu kaybedecekler, ABD'nin nüfuzunu kaybedecekler, dünyada sahip oldukları liderlik konumunu kaybedecekler" dedi.Destekçi medya kuruluşları ve gazetecilere teşekkür ettiZelenskiy, ABD'nin Ukrayna'dan vazgeçmesi gerektiği gibi 'tehlikeli' görüşlere sahip olanları tehdit etmeden önce destekçilerine de teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Ukrayna lideri, destekçilerin yalnızca Kongre ve Başkan Joe Biden'ı değil, aynı zamanda televizyon kanalları ve gazetecileri de içerdiğine dikkat çekti."ABD, asla NATO üyesi ülkelerden vazgeçmeyecektir" diyen Zelenskiy, Washington'un desteğinin azalması nedeniyle Ukrayna'nın düşmesi halinde Rusya'nın 'Baltık ülkelerine, NATO üyesi ülkelere gireceğini ve o zaman ABD'nin oğullarını ve kızlarını aynı Ukraynalıların yaptığı gibi savaşa göndermek zorunda kalacağını' öne sürdü.Ayrıca Zelenskiy, Ukrayna'ya mali yardımların kesilmesinin ABD'nin '40 milyon nüfuslu, milyonlarca çocuğu olan bir ülkenin desteğini kaybetmesine neden olacağını' da sözlerine ekledi.Ukrayna lideri, "Amerikalı çocukların bizimkilerden bir farkı var mı?" diye sordu.
https://sputniknews.com.tr/20230226/elon-musk-ukraynada-2014te-yasanan-rejim-degisikliginin-darbe-olduguna-hic-suphe-yok-1067509113.html
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rusya, ukrayna, abd, vladimir zelenskiy
rusya, ukrayna, abd, vladimir zelenskiy

Zelenskiy'den ABD'ye: Bize desteği keserseniz dünyadaki liderlik konumunuzu kaybedersiniz

04:23 26.02.2023
© AFP 2023 / DANIEL ROLANDVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
© AFP 2023 / DANIEL ROLAND
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Amerikalıları desteği elden bırakmaları halinde 'dünyada sahip oldukları liderlik konumunu kaybedecekleri' konusunda uyardı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın devam eden askeri harekatına ilişkin açıklama yaparak ABD'nin Kiev yönetimine desteği elden bırakması halinde sahip olduğu 'liderlik konumunu kaybedeceğini' savundu.
Zelenskiy, düzenlediği basın toplantısında 2023'ü 'yenilmezlik yılı' ilan ederek Rusya'ya karşı birleşme çağrısı yaptı.
Amerikan kamuoyunun Ukrayna'ya destek konusunda tereddüt yaşaması ve ülkelerinin Ukrayna'ya çok fazla para ve yardım gönderdiğine inanan Amerikalıların sayısının giderek artmasıyla ilgili ne düşündüğü sorusuna yanıt veren Zelenskiy, "Fikirlerini değiştirmezlerse... NATO'yu kaybedecekler, ABD'nin nüfuzunu kaybedecekler, dünyada sahip oldukları liderlik konumunu kaybedecekler" dedi.

Destekçi medya kuruluşları ve gazetecilere teşekkür etti

Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna'dan vazgeçmesi gerektiği gibi 'tehlikeli' görüşlere sahip olanları tehdit etmeden önce destekçilerine de teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Ukrayna lideri, destekçilerin yalnızca Kongre ve Başkan Joe Biden'ı değil, aynı zamanda televizyon kanalları ve gazetecileri de içerdiğine dikkat çekti.
"ABD, asla NATO üyesi ülkelerden vazgeçmeyecektir" diyen Zelenskiy, Washington'un desteğinin azalması nedeniyle Ukrayna'nın düşmesi halinde Rusya'nın 'Baltık ülkelerine, NATO üyesi ülkelere gireceğini ve o zaman ABD'nin oğullarını ve kızlarını aynı Ukraynalıların yaptığı gibi savaşa göndermek zorunda kalacağını' öne sürdü.
Ayrıca Zelenskiy, Ukrayna'ya mali yardımların kesilmesinin ABD'nin '40 milyon nüfuslu, milyonlarca çocuğu olan bir ülkenin desteğini kaybetmesine neden olacağını' da sözlerine ekledi.
Ukrayna lideri, "Amerikalı çocukların bizimkilerden bir farkı var mı?" diye sordu.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
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