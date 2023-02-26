Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230226/turkucu-mustafa-keser-depremzedelere-moral-gecesinde-havuza-dustu-1067510779.html
Türkücü Mustafa Keser, depremzedelere moral gecesinde havuza düştü
Türkücü Mustafa Keser, depremzedelere moral gecesinde havuza düştü
Aydın’ın Kuşadası’na getirilen deprem mağdurları için Kadınlar Denizi'ndeki otelde, Kuşadası Gönüllüsü Genç Esnaf ve İş İnsanları Derneği (KUGEİD) tarafından... 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T09:48+0300
2023-02-26T09:48+0300
yaşam
mustafa keser
şarkıcı
havuz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1a/1067510634_4:0:633:354_1920x0_80_0_0_87feb0c3b56d25974d1f00af87ff4a1e.jpg
Kahramanmaraş depremlerinin ardından Aydın’ın Kuşadası’na getirilen deprem mağdurları için Kadınlar Denizi'ndeki otelde, Kuşadası Gönüllüsü Genç Esnaf ve İş İnsanları Derneği (KUGEİD) tarafından türkücü Mustafa Keser'in de katılımıyla moral gecesi düzenlendi. Keser etkinlik esnasında havuza düştü.Gecede bir süre afetzede çocuklarla ilgilendikten sonra sahneye doğru yürüyen Keser, ayağının zemine takılmasıyla dengesini kaybedip, sırt üstü otelin havuza düştü. Bu sırada bir genç de Mustafa Keser’i kurtarmak amacıyla suya atladı. Geceye katılanların havuzdan çıkardığı Keser, kulise gidip üzerini değiştirdikten sonra tekrar sahneye geldi.'Ders almazsak yuh bize'Deprem mağdurlarına seslenen Keser, "Allah yardımcınız olsun. Ben Elazığlıyım, 'Bizim oralarda varını veren utanmaz' derler. Varını verene ne mutlu. Bütün ülkemizin olduğu gibi ben de sizin yanınızda olmak için buradayım. Gönül isterdi ki musikimizle sizin karşınıza çıkayım. İnşallah yaralarımızı sardıktan sonra yeniden birlikte oluruz. Allah kimseye yaşatmasın. Acınızı biliyoruz biz de zamanında Elazığ’da depremler yaşadık. Bu depremlerden ders almak ve işimizi daha düzgün yapmak gerekir. Bundan da ders almazsak yuh olsun bize"
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1a/1067510634_82:0:554:354_1920x0_80_0_0_8319d6b119b2f518b27178a6967689bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mustafa keser, şarkıcı, havuz
mustafa keser, şarkıcı, havuz

Türkücü Mustafa Keser, depremzedelere moral gecesinde havuza düştü

09:48 26.02.2023
© İHAMustafa Keser
Mustafa Keser - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
© İHA
Abone olTelegram
Aydın’ın Kuşadası’na getirilen deprem mağdurları için Kadınlar Denizi'ndeki otelde, Kuşadası Gönüllüsü Genç Esnaf ve İş İnsanları Derneği (KUGEİD) tarafından türkücü Mustafa Keser'in de katılımıyla moral gecesi düzenlendi. Keser etkinlik esnasında havuza düştü.
Kahramanmaraş depremlerinin ardından Aydın’ın Kuşadası’na getirilen deprem mağdurları için Kadınlar Denizi'ndeki otelde, Kuşadası Gönüllüsü Genç Esnaf ve İş İnsanları Derneği (KUGEİD) tarafından türkücü Mustafa Keser'in de katılımıyla moral gecesi düzenlendi. Keser etkinlik esnasında havuza düştü.
Gecede bir süre afetzede çocuklarla ilgilendikten sonra sahneye doğru yürüyen Keser, ayağının zemine takılmasıyla dengesini kaybedip, sırt üstü otelin havuza düştü. Bu sırada bir genç de Mustafa Keser’i kurtarmak amacıyla suya atladı. Geceye katılanların havuzdan çıkardığı Keser, kulise gidip üzerini değiştirdikten sonra tekrar sahneye geldi.

'Ders almazsak yuh bize'

Deprem mağdurlarına seslenen Keser, "Allah yardımcınız olsun. Ben Elazığlıyım, 'Bizim oralarda varını veren utanmaz' derler. Varını verene ne mutlu. Bütün ülkemizin olduğu gibi ben de sizin yanınızda olmak için buradayım. Gönül isterdi ki musikimizle sizin karşınıza çıkayım. İnşallah yaralarımızı sardıktan sonra yeniden birlikte oluruz. Allah kimseye yaşatmasın. Acınızı biliyoruz biz de zamanında Elazığ’da depremler yaşadık. Bu depremlerden ders almak ve işimizi daha düzgün yapmak gerekir. Bundan da ders almazsak yuh olsun bize"
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала