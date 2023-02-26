https://sputniknews.com.tr/20230226/turkucu-mustafa-keser-depremzedelere-moral-gecesinde-havuza-dustu-1067510779.html
Türkücü Mustafa Keser, depremzedelere moral gecesinde havuza düştü
Türkücü Mustafa Keser, depremzedelere moral gecesinde havuza düştü
Aydın’ın Kuşadası’na getirilen deprem mağdurları için Kadınlar Denizi'ndeki otelde, Kuşadası Gönüllüsü Genç Esnaf ve İş İnsanları Derneği (KUGEİD) tarafından... 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T09:48+0300
2023-02-26T09:48+0300
2023-02-26T09:48+0300
yaşam
mustafa keser
şarkıcı
havuz
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Kahramanmaraş depremlerinin ardından Aydın’ın Kuşadası’na getirilen deprem mağdurları için Kadınlar Denizi'ndeki otelde, Kuşadası Gönüllüsü Genç Esnaf ve İş İnsanları Derneği (KUGEİD) tarafından türkücü Mustafa Keser'in de katılımıyla moral gecesi düzenlendi. Keser etkinlik esnasında havuza düştü.Gecede bir süre afetzede çocuklarla ilgilendikten sonra sahneye doğru yürüyen Keser, ayağının zemine takılmasıyla dengesini kaybedip, sırt üstü otelin havuza düştü. Bu sırada bir genç de Mustafa Keser’i kurtarmak amacıyla suya atladı. Geceye katılanların havuzdan çıkardığı Keser, kulise gidip üzerini değiştirdikten sonra tekrar sahneye geldi.'Ders almazsak yuh bize'Deprem mağdurlarına seslenen Keser, "Allah yardımcınız olsun. Ben Elazığlıyım, 'Bizim oralarda varını veren utanmaz' derler. Varını verene ne mutlu. Bütün ülkemizin olduğu gibi ben de sizin yanınızda olmak için buradayım. Gönül isterdi ki musikimizle sizin karşınıza çıkayım. İnşallah yaralarımızı sardıktan sonra yeniden birlikte oluruz. Allah kimseye yaşatmasın. Acınızı biliyoruz biz de zamanında Elazığ’da depremler yaşadık. Bu depremlerden ders almak ve işimizi daha düzgün yapmak gerekir. Bundan da ders almazsak yuh olsun bize"
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mustafa keser, şarkıcı, havuz
mustafa keser, şarkıcı, havuz
Türkücü Mustafa Keser, depremzedelere moral gecesinde havuza düştü
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Aydın’ın Kuşadası’na getirilen deprem mağdurları için Kadınlar Denizi'ndeki otelde, Kuşadası Gönüllüsü Genç Esnaf ve İş İnsanları Derneği (KUGEİD) tarafından türkücü Mustafa Keser'in de katılımıyla moral gecesi düzenlendi. Keser etkinlik esnasında havuza düştü.
Kahramanmaraş depremlerinin ardından Aydın’ın Kuşadası’na getirilen deprem mağdurları için Kadınlar Denizi'ndeki otelde, Kuşadası Gönüllüsü Genç Esnaf ve İş İnsanları Derneği (KUGEİD) tarafından türkücü Mustafa Keser'in de katılımıyla moral gecesi düzenlendi. Keser etkinlik esnasında havuza düştü.
Gecede bir süre afetzede çocuklarla ilgilendikten sonra sahneye doğru yürüyen Keser, ayağının zemine takılmasıyla dengesini kaybedip, sırt üstü otelin havuza düştü. Bu sırada bir genç de Mustafa Keser’i kurtarmak amacıyla suya atladı. Geceye katılanların havuzdan çıkardığı Keser, kulise gidip üzerini değiştirdikten sonra tekrar sahneye geldi.
'Ders almazsak yuh bize'
Deprem mağdurlarına seslenen Keser, "Allah yardımcınız olsun. Ben Elazığlıyım, 'Bizim oralarda varını veren utanmaz' derler. Varını verene ne mutlu. Bütün ülkemizin olduğu gibi ben de sizin yanınızda olmak için buradayım. Gönül isterdi ki musikimizle sizin karşınıza çıkayım. İnşallah yaralarımızı sardıktan sonra yeniden birlikte oluruz. Allah kimseye yaşatmasın. Acınızı biliyoruz biz de zamanında Elazığ’da depremler yaşadık. Bu depremlerden ders almak ve işimizi daha düzgün yapmak gerekir. Bundan da ders almazsak yuh olsun bize"