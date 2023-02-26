https://sputniknews.com.tr/20230226/turk-guresci-taha-akgul-misirda-altin-madalya-kazandi-1067508211.html

Türk güreşçi Taha Akgül, Mısır'da altın madalya kazandı

Türk güreşçi Taha Akgül, Mısır'da altın madalya kazandı

Türk güreşçi Taha Akgül, Mısır'da düzenlenen ve dünya sıralamasına puan veren İbrahim Mustafa Turnuvası'nda altın madalyanın sahibi oldu. 26.02.2023, Sputnik Türkiye

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spor

taha akgül

güreş

altın madalya

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Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, İskenderiye kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, finalde Polonyalı rakibi Kamil Tomasz Kosciolek'i 5-0 mağlup etti.Turnuvaya eleme turundan başlayan Taha Akgül, Kazakistan'dan Yusup Batirmurzaev'i 7-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.Çeyrek finalde Hint rakibi Dinesh Dinesh'i 11-0'lık skorla geçen Taha, yarı finalde ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski'yi 7-2 yenerek finale yükseldi.Final müsabakasında Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek'in karşısına çıkan Taha, minderden galip ayrılarak altın madalyaya uzandı.Bediha Gün'den gümüş madalyaKadınlar 55 kiloda mücadele eden Bediha Gün, finalde ABD'li rakibi Jacarra Gwenisha Winchester'e 9-0 mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.Organizasyona çeyrek finalden başlayan sporcu, Hint rakibi Sushma Shokeen'i hükmen mağlup ederek yarı finale yükseldi.Yarı finalde Kazakistan'dan Marina Sedneva'yı 4-0 yenen Bediha Gün, finalde ABD'li rakibi Jacarra Gwenisha Winchester'e 9-0 mağlup olarak gümüş madalya aldı.

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taha akgül, güreş, altın madalya