https://sputniknews.com.tr/20230226/turk-futbolunun-efsane-isimlerinden-ziya-sengul-hayatini-kaybetti-1067515531.html
Türk futbolunun efsane isimlerinden Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Türk futbolunun efsane isimlerinden Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın efsane isimlerinden Ziya Şengül, 79 yaşında yaşamını yitirdi. 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T13:31+0300
2023-02-26T13:31+0300
2023-02-26T13:33+0300
spor
fenerbahçe
ziya şengül
futbol
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Türkiye Spor Yazarları Derneğinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanı Ziya Şengül vefat etmiştir. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgiler daha sonra duyurulacaktır. Allah rahmet eylesin." ifadeleri kullanıldı.Sarı-lacivertli formayı 1964-1975 yılları arasında giyen ve "Ziya Kaptan" lakabıyla bilinen efsane isim, 5 lig, 2 Türkiye Kupası, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı.Ziya Şengül, 21 kez giydiği A Milli Takım'da da 17 kez kaptanlık yaptı.
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fenerbahçe, ziya şengül, futbol
fenerbahçe, ziya şengül, futbol
Türk futbolunun efsane isimlerinden Ziya Şengül, hayatını kaybetti
13:31 26.02.2023 (güncellendi: 13:33 26.02.2023) Abone ol
Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın efsane isimlerinden Ziya Şengül, 79 yaşında yaşamını yitirdi.
Türkiye Spor Yazarları Derneğinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanı Ziya Şengül vefat etmiştir. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgiler daha sonra duyurulacaktır. Allah rahmet eylesin." ifadeleri kullanıldı.
Sarı-lacivertli formayı 1964-1975 yılları arasında giyen ve "Ziya Kaptan" lakabıyla bilinen efsane isim, 5 lig, 2 Türkiye Kupası, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı.
Ziya Şengül, 21 kez giydiği A Milli Takım'da da 17 kez kaptanlık yaptı.