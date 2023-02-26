https://sputniknews.com.tr/20230226/turk-futbolunun-efsane-isimlerinden-ziya-sengul-hayatini-kaybetti-1067515531.html

Türk futbolunun efsane isimlerinden Ziya Şengül, hayatını kaybetti

Türk futbolunun efsane isimlerinden Ziya Şengül, hayatını kaybetti

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın efsane isimlerinden Ziya Şengül, 79 yaşında yaşamını yitirdi. 26.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-26T13:31+0300

2023-02-26T13:31+0300

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spor

fenerbahçe

ziya şengül

futbol

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Türkiye Spor Yazarları Derneğinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanı Ziya Şengül vefat etmiştir. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgiler daha sonra duyurulacaktır. Allah rahmet eylesin." ifadeleri kullanıldı.Sarı-lacivertli formayı 1964-1975 yılları arasında giyen ve "Ziya Kaptan" lakabıyla bilinen efsane isim, 5 lig, 2 Türkiye Kupası, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı.Ziya Şengül, 21 kez giydiği A Milli Takım'da da 17 kez kaptanlık yaptı.

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fenerbahçe, ziya şengül, futbol