https://sputniknews.com.tr/20230226/thynin-koln-seferleri-iptal-edildi-1067513136.html
THY'nin Köln seferleri iptal edildi
THY'nin Köln seferleri iptal edildi
Türk Hava Yolları (THY), Almanya'daki grev nedeniyle 27-28 Şubat'ta Köln kentine yapılması planlanan seferlerin iptal edildiğini bildirdi. 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T12:23+0300
2023-02-26T12:23+0300
2023-02-26T12:23+0300
türkiye
thy
köln
grev
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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yarınki "TK 1671-72 İstanbul-Köln-İstanbul", "TK 7712-13 Sabiha Gökçen-Köln-Sabiha Gökçen" seferleri ile 28 Şubat'ta yapılması planlanan "TK 7872 Sabiha Gökçen-Köln" ile "TK 7873 Köln-Sabiha Gökçen" uçuşları iptal edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230221/hollandada-temizlik-iscileri-zam-oraninin-iyilestirilmesi-talebiyle-grevde-cop-yiginlari-olustu--1067344743.html
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thy, köln, grev
THY'nin Köln seferleri iptal edildi
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Türk Hava Yolları (THY), Almanya'daki grev nedeniyle 27-28 Şubat'ta Köln kentine yapılması planlanan seferlerin iptal edildiğini bildirdi.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yarınki "TK 1671-72 İstanbul-Köln-İstanbul", "TK 7712-13 Sabiha Gökçen-Köln-Sabiha Gökçen" seferleri ile 28 Şubat'ta yapılması planlanan "TK 7872 Sabiha Gökçen-Köln" ile "TK 7873 Köln-Sabiha Gökçen" uçuşları iptal edildi.