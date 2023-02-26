https://sputniknews.com.tr/20230226/tff-baskani-buyukeksi-dunyaya-ornek-olacak-bir-yardim-gecesi-planliyoruz-1067531607.html

TFF Başkanı Büyükekşi: Dünyaya örnek olacak bir yardım gecesi planlıyoruz

TFF Başkanı Büyükekşi: Dünyaya örnek olacak bir yardım gecesi planlıyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Büyükekşi, depremzedelere yardım etmek amacıyla kampanya başlattıklarını ifade ederek, “Türk futbol ailesi olarak tüm... 26.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-26T23:42+0300

2023-02-26T23:42+0300

2023-02-26T23:42+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

mehmet büyükekşi

deprem

kampanya

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1 Mart Çarşamba günü depremzedelere yardım amacıyla başlatacakları ‘Omuz Omuza’ kampanyası ile ilgili kulüp başkanlarıyla beraber açıklamalarda bulundu. Vodafone Park’ta oynanacak olan Beşiktaş-Antalyaspor müsabakası öncesinde gerçekleştirilen açıklamada birçok kulübün başkanı hazır bulundu. Başkan Büyükekşi, depremlerde birçok vatandaşın hayatını kaybettiğini ifade ederek, "Trabzon'da başlattığımız birlik ve beraberliği bugün Beşiktaş'ın ev sahipliğinde sürdürüyoruz. Depremzedelere destek olabilmek için "Omuz Omuza" kampanyamızı başlattık. 1 Mart'ta saat 20.00'de Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF, Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Sports'un ortaklaşa düzenleyeceği bir organizasyon olacak. Hedefimiz depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılayabilmek. Konteyner ve kalıcı konut sorununu çözebilmek için futbol dünyası olarak bir araya geliyoruz. Türk futbol ailesi olarak tüm dünyaya örnek olacak bir şekilde önemli bir yardım gecesi gerçekleştirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu. ‘Omuz Omuza’ kampanyasının 15 Haziran'a kadar süreceğinin altını çizen Büyükekşi, "Bir seferlik bir kampanya yapmayacağız. Galatasaray-Adana Demirspor özel maçı olacak. 12 farklı özel maç planlıyoruz. Yurt dışından takımlar da getirebiliriz. Bunu farklı yardım kampanyalarıyla desteklemek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

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mehmet büyükekşi, deprem, kampanya