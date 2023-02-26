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https://sputniknews.com.tr/20230226/tahranda-depreme-yonelik-genis-kapsamli-havadan-kurtarma-tatbikati-yapilacak-1067522267.html
Tahran’da depreme yönelik geniş kapsamlı havadan kurtarma tatbikatı yapılacak
Tahran’da depreme yönelik geniş kapsamlı havadan kurtarma tatbikatı yapılacak
İran'ın başkenti Tahran'da 7 büyüklüğündeki bir deprem ihtimaline karşı geniş kapsamlı havadan kurtarma tatbikatı yapılacağı bildirildi. 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T17:02+0300
2023-02-26T17:02+0300
dünya
iran
deprem
tatbikat
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İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran Krizi Önleme ve Yönetme Kurumu Başkanı Ali Nasıri, 2 Mart'ta yapılacak tatbikatla Tahran'da olası bir depreme hazırlık seviyesini iyileştirme ve koordine etmenin amaçlandığını söyledi.Tatbikatla havadan yardım ve kurtarma ekiplerinin hazırlığının ölçüleceğini aktaran Nasıri, "Bu tatbikat, Tahran'ın kuzeyindeki fayda Richter ölçeğine göre​​​​​​​ 7 büyüklüğünde meydana gelen varsayımsal bir deprem senaryosuna dayanılarak tasarlandı" dedi. Nasıri, tatbikatta 15 kuruluşun yer alacağını belirterek, daha önce benzer iki tatbikat yapıldığını ve bu yıl da havadan yardım ve kurtarma tatbikatlarının üçüncüsünün düzenleneceğini aktardı.
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iran, deprem, tatbikat
iran, deprem, tatbikat

Tahran’da depreme yönelik geniş kapsamlı havadan kurtarma tatbikatı yapılacak

17:02 26.02.2023
© AA / Yunus Keleş Halepçe - Deprem
 Halepçe - Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
© AA / Yunus Keleş
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İran'ın başkenti Tahran'da 7 büyüklüğündeki bir deprem ihtimaline karşı geniş kapsamlı havadan kurtarma tatbikatı yapılacağı bildirildi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran Krizi Önleme ve Yönetme Kurumu Başkanı Ali Nasıri, 2 Mart'ta yapılacak tatbikatla Tahran'da olası bir depreme hazırlık seviyesini iyileştirme ve koordine etmenin amaçlandığını söyledi.
Tatbikatla havadan yardım ve kurtarma ekiplerinin hazırlığının ölçüleceğini aktaran Nasıri, "Bu tatbikat, Tahran'ın kuzeyindeki fayda Richter ölçeğine göre​​​​​​​ 7 büyüklüğünde meydana gelen varsayımsal bir deprem senaryosuna dayanılarak tasarlandı" dedi. Nasıri, tatbikatta 15 kuruluşun yer alacağını belirterek, daha önce benzer iki tatbikat yapıldığını ve bu yıl da havadan yardım ve kurtarma tatbikatlarının üçüncüsünün düzenleneceğini aktardı.
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