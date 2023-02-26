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https://sputniknews.com.tr/20230226/sanliurfada-silahli-kavga8-kisi-yaralandi-13-supheli-gozaltina-alindi-1067517543.html
Şanlıurfa'da silahlı kavga:8 kişi yaralandı, 13 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'da silahlı kavga:8 kişi yaralandı, 13 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı. 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T14:29+0300
2023-02-26T14:29+0300
türkiye
şanlıurfa
polis
çatışma
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Ağveran Mahallesi'nde akraba iki aile fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.Taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgada Mahsut, Hanifi, Abdullah T. ile Sedat B. yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Mahallede yaşanan kavganın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı önünde tekrar karşılaşan aile fertleri arasında çıkan kavgada da 1'i ağır 4 kişi daha yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.Güvenlik güçleri olayla ilgili 13 kişiyi gözaltına aldı.
türkiye
şanlıurfa
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şanlıurfa, polis, çatışma
şanlıurfa, polis, çatışma

Şanlıurfa'da silahlı kavga:8 kişi yaralandı, 13 şüpheli gözaltına alındı

14:29 26.02.2023
© AApolis, tutuklama
polis, tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
© AA
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.
Ağveran Mahallesi'nde akraba iki aile fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgada Mahsut, Hanifi, Abdullah T. ile Sedat B. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mahallede yaşanan kavganın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı önünde tekrar karşılaşan aile fertleri arasında çıkan kavgada da 1'i ağır 4 kişi daha yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.
Güvenlik güçleri olayla ilgili 13 kişiyi gözaltına aldı.
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