https://sputniknews.com.tr/20230226/sahil-apartmaninin-depremde-yikildigi-goruntuler-ortaya-cikti-1067525857.html
Sahil Apartmanı’nın depremde yıkıldığı görüntüler ortaya çıktı
Sahil Apartmanı’nın depremde yıkıldığı görüntüler ortaya çıktı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Sahil Apartmanı'nın yıkıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya... 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T18:31+0300
2023-02-26T18:31+0300
2023-02-26T19:12+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
hatay
deprem
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Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. İskenderun ilçesinde bulunan Sahil Apartmanı'nın 6 Şubat'ta 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkılmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, sarsıntıların başlamasından kısa bir süre sonra binanın komple yıkılma anı yer aldı.
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türkiye, hatay, deprem
Sahil Apartmanı’nın depremde yıkıldığı görüntüler ortaya çıktı
18:31 26.02.2023 (güncellendi: 19:12 26.02.2023) Abone ol
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Sahil Apartmanı'nın yıkıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. İskenderun ilçesinde bulunan Sahil Apartmanı'nın 6 Şubat'ta 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkılmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Görüntülerde, sarsıntıların başlamasından kısa bir süre sonra binanın komple yıkılma anı yer aldı.