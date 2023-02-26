https://sputniknews.com.tr/20230226/saglik-bakani-koca-nurdagi-devlet-hastanesi-agir-hasarlidir-1067521077.html
Sağlık Bakanı Koca: Nurdağı ve İslahiye'de şebeke suyu içilmemelidir
Sağlık Bakanı Koca: Nurdağı ve İslahiye'de şebeke suyu içilmemelidir
Sağlık Bakanı Koca, "Nurdağı ve İslahiye'de şebeke suyu içilmemelidir." açıklamasında bulundu. 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T16:04+0300
2023-02-26T16:04+0300
2023-02-26T16:18+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
fahrettin koca
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep İslahiye Devlet Hastanesi’nde basın açıklaması yaptı. Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:
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fahrettin koca
Sağlık Bakanı Koca: Nurdağı ve İslahiye'de şebeke suyu içilmemelidir
16:04 26.02.2023 (güncellendi: 16:18 26.02.2023) Abone ol
Sağlık Bakanı Koca, "Nurdağı ve İslahiye'de şebeke suyu içilmemelidir." açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep İslahiye Devlet Hastanesi’nde basın açıklaması yaptı. Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:
Nurdağı Devlet Hastanesi ağır hasarlıdır.
Gaziantep'te Nurdağı ve İslahiye haricinde şehir merkezindeki şebeke suyu, içme suyu olarak kullanılabilir.
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