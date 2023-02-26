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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230226/saglik-bakani-koca-nurdagi-devlet-hastanesi-agir-hasarlidir-1067521077.html
Sağlık Bakanı Koca: Nurdağı ve İslahiye'de şebeke suyu içilmemelidir
Sağlık Bakanı Koca: Nurdağı ve İslahiye'de şebeke suyu içilmemelidir
Sağlık Bakanı Koca, "Nurdağı ve İslahiye'de şebeke suyu içilmemelidir." açıklamasında bulundu. 26.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
fahrettin koca
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep İslahiye Devlet Hastanesi’nde basın açıklaması yaptı. Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:
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fahrettin koca

Sağlık Bakanı Koca: Nurdağı ve İslahiye'de şebeke suyu içilmemelidir

16:04 26.02.2023 (güncellendi: 16:18 26.02.2023)
© AA / Aytuğ Can SencarMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hatay'da, Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hatay'da, Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
© AA / Aytuğ Can Sencar
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Sağlık Bakanı Koca, "Nurdağı ve İslahiye'de şebeke suyu içilmemelidir." açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep İslahiye Devlet Hastanesi’nde basın açıklaması yaptı. Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:
Nurdağı Devlet Hastanesi ağır hasarlıdır.
Gaziantep'te Nurdağı ve İslahiye haricinde şehir merkezindeki şebeke suyu, içme suyu olarak kullanılabilir.
Deprem bölgesinde halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir salgın hastalık bugün itibarıyla saptanmadı.
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