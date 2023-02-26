https://sputniknews.com.tr/20230226/rusya-ukrayna-guclerinin-donetskteki-silah-onarim-ussunu-imha-ettik-1067518370.html

Rusya: Ukrayna güçlerinin Donetsk’teki silah onarım üssünü imha ettik

Rusya: Ukrayna güçlerinin Donetsk’teki silah onarım üssünü imha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rus ordusunun, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bulunan Starorayskoye kasabasında Ukrayna güçlerinin teçhizatlarını onarım... 26.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-26T14:51+0300

2023-02-26T14:51+0300

2023-02-26T14:51+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

donetsk

igor konaşenkov

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, sürdürülen özel askeri operasyonda yaşanan gelişmelere ilişkin düzenlediği basın toplantısında, “Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Starorayskoye kasabasında bulunan ve Ukrayna ordusu tarafından silah ve teçhizat onarımı için kullanılan bir üs imha edildi” dedi.Bununla beraber Konaşenkov, Rusya güçlerinin ayrıca, Harkov bölgesinde Ukrayna ordusunun altı istihbarat ve sabotaj grubunun hedef alınıp yok edildiğini kaydetti.Konaşenkov, söz konusu grupların Harkov’daki Perşotravnevıy, Yagodnıy, Sinkovki, Krahmalnıy kasabalarında hedef alındıklarını ekledi.

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rusya, ukrayna, donetsk, igor konaşenkov