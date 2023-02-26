https://sputniknews.com.tr/20230226/rusya-ukrayna-guclerinin-donetskteki-silah-onarim-ussunu-imha-ettik-1067518370.html
Rusya: Ukrayna güçlerinin Donetsk’teki silah onarım üssünü imha ettik
Rusya: Ukrayna güçlerinin Donetsk’teki silah onarım üssünü imha ettik
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rus ordusunun, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bulunan Starorayskoye kasabasında Ukrayna güçlerinin teçhizatlarını onarım... 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T14:51+0300
2023-02-26T14:51+0300
2023-02-26T14:51+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
donetsk
igor konaşenkov
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, sürdürülen özel askeri operasyonda yaşanan gelişmelere ilişkin düzenlediği basın toplantısında, “Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Starorayskoye kasabasında bulunan ve Ukrayna ordusu tarafından silah ve teçhizat onarımı için kullanılan bir üs imha edildi” dedi.Bununla beraber Konaşenkov, Rusya güçlerinin ayrıca, Harkov bölgesinde Ukrayna ordusunun altı istihbarat ve sabotaj grubunun hedef alınıp yok edildiğini kaydetti.Konaşenkov, söz konusu grupların Harkov’daki Perşotravnevıy, Yagodnıy, Sinkovki, Krahmalnıy kasabalarında hedef alındıklarını ekledi.
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rusya, ukrayna, donetsk, igor konaşenkov
rusya, ukrayna, donetsk, igor konaşenkov
Rusya: Ukrayna güçlerinin Donetsk’teki silah onarım üssünü imha ettik
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rus ordusunun, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bulunan Starorayskoye kasabasında Ukrayna güçlerinin teçhizatlarını onarım için kullandıkları bir üssü vurduklarını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, sürdürülen özel askeri operasyonda yaşanan gelişmelere ilişkin düzenlediği basın toplantısında, “Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Starorayskoye kasabasında bulunan ve Ukrayna ordusu tarafından silah ve teçhizat onarımı için kullanılan bir üs imha edildi” dedi.
Bununla beraber Konaşenkov, Rusya güçlerinin ayrıca, Harkov bölgesinde Ukrayna ordusunun altı istihbarat ve sabotaj grubunun hedef alınıp yok edildiğini kaydetti.
Konaşenkov, söz konusu grupların Harkov’daki Perşotravnevıy, Yagodnıy, Sinkovki, Krahmalnıy kasabalarında hedef alındıklarını ekledi.