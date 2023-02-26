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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230226/rusya-ukrayna-guclerinin-donetskteki-silah-onarim-ussunu-imha-ettik-1067518370.html
Rusya: Ukrayna güçlerinin Donetsk’teki silah onarım üssünü imha ettik
Rusya: Ukrayna güçlerinin Donetsk’teki silah onarım üssünü imha ettik
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rus ordusunun, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bulunan Starorayskoye kasabasında Ukrayna güçlerinin teçhizatlarını onarım... 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T14:51+0300
2023-02-26T14:51+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
donetsk
igor konaşenkov
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, sürdürülen özel askeri operasyonda yaşanan gelişmelere ilişkin düzenlediği basın toplantısında, “Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Starorayskoye kasabasında bulunan ve Ukrayna ordusu tarafından silah ve teçhizat onarımı için kullanılan bir üs imha edildi” dedi.Bununla beraber Konaşenkov, Rusya güçlerinin ayrıca, Harkov bölgesinde Ukrayna ordusunun altı istihbarat ve sabotaj grubunun hedef alınıp yok edildiğini kaydetti.Konaşenkov, söz konusu grupların Harkov’daki Perşotravnevıy, Yagodnıy, Sinkovki, Krahmalnıy kasabalarında hedef alındıklarını ekledi.
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rusya, ukrayna, donetsk, igor konaşenkov
rusya, ukrayna, donetsk, igor konaşenkov

Rusya: Ukrayna güçlerinin Donetsk’teki silah onarım üssünü imha ettik

14:51 26.02.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu - Donetsk Halk Cumhuriyeti - Donbass
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu - Donetsk Halk Cumhuriyeti - Donbass - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rus ordusunun, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bulunan Starorayskoye kasabasında Ukrayna güçlerinin teçhizatlarını onarım için kullandıkları bir üssü vurduklarını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, sürdürülen özel askeri operasyonda yaşanan gelişmelere ilişkin düzenlediği basın toplantısında, “Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Starorayskoye kasabasında bulunan ve Ukrayna ordusu tarafından silah ve teçhizat onarımı için kullanılan bir üs imha edildi” dedi.
Bununla beraber Konaşenkov, Rusya güçlerinin ayrıca, Harkov bölgesinde Ukrayna ordusunun altı istihbarat ve sabotaj grubunun hedef alınıp yok edildiğini kaydetti.
Konaşenkov, söz konusu grupların Harkov’daki Perşotravnevıy, Yagodnıy, Sinkovki, Krahmalnıy kasabalarında hedef alındıklarını ekledi.
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