https://sputniknews.com.tr/20230226/rusya-devlet-baskani-putin-cumhurbaskani-erdoganin-dogum-gununu-kutladi-1067515695.html

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü kutladı. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, Erdoğan’a doğum... 26.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-26T13:45+0300

2023-02-26T13:45+0300

2023-02-26T13:45+0300

politika

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

doğumgünü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurttaşları arasında ve yurt dışında yüksek itibara sahip olduğunu vurgulayan Putin, “Bu zor zamanda, böylesine kritik bir durumda, Türkiye yıkıcı depremlerin trajik sonuçlarının üstesinden gelirken, bir devlet adamı ve insan olarak en iyi özellikleriniz, cesaretiniz, bilinçli ve gerekli kararları alabilme özelliğiniz tam olarak ortaya çıkıyor.” ifadelerini kullandı.Ülkesinde, Rusya ile Türkiye arasındaki dostane ilişkilerin ve yapıcı işbirliğinin güçlendirilmesinde Erdoğan’ın kişisel katkısının takdir edildiğini kaydeden Putin, “Eminim ki karşılıklı yarar sağlayan ortak projeleri sistematik olarak hayata geçireceğiz, küresel ve bölgesel gündemdeki önemli konuların çözülmesine yönelik çabaları koordine etmeye devam edeceğiz.” dedi.Erdoğan’ın doğum gününü içtenlikle kutladığını söyleyen Putin, “Sevgili dostum, size içtenlikle sağlık, mutluluk, refah ve başarı diliyorum.” ifadesini kullandı.

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, vladimir putin, doğumgünü