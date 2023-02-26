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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230226/prof-dr-ortayli-su-anda-en-buyuk-sorunumuz-evsiz-ve-ebeveynsiz-kalan-cocuklar-1067511424.html
Prof. Dr. Ortaylı: Şu anda en büyük sorunumuz evsiz ve ebeveynsiz kalan çocuklar
Prof. Dr. Ortaylı: Şu anda en büyük sorunumuz evsiz ve ebeveynsiz kalan çocuklar
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde ailelerini kaybetmiş çocuklara ilişkin olarak, “Şu anda en büyük sorunumuz evsiz ve... 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T10:14+0300
2023-02-26T10:14+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ilber ortaylı
deprem
çocuk
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Tarihçi - yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde ailelerini kaybetmiş çocuklara ilişkin olarak, “Şu anda en büyük sorunumuz evsiz ve ebeveynsiz kalan çocuklar. Devletin yurtları gibi kuruluşların travmaya uğrayan bu çocukları gerçekten sağlıklı yetiştirebilmesi mümkün değil” değerlendirmesini yaptı.Ortaylı yazısında, “Nüfusu azalan, doğum oranı düşen Türkiye’de hem fiziki bakımdan hem manevi bakımdan bu çocukların trajik bir öneme sahip olduğu açık. Devletin yurtları gibi kuruluşların travmaya uğrayan bu çocukları gerçekten sağlıklı yetiştirebilmesi mümkün değil. Bunu herkes söylüyor. Gerçek övünülecek varlığımız ise sırada bekleyen 2 bini aşkın koruyucu ailedir. Taleplerine ancak şükranla bakmalıyız. Şüphesiz evlat edinme sürecinde hem makul süreli denetim hem de geçen zamanlarda kurumsal ani denetim mekanizmaları mühimdir. Bunu süratle değerlendirmek zorundayız. Bu konuda tekelci koruma davranışlarımız maalesef sahadan uzak kalmıyor.” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230226/deprem-nedeniyle-koyde-mahsur-kaldilar-karin-uzerine-ayaklariyla-yardim-et-yazdilar-1067510456.html
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ilber ortaylı, deprem, çocuk
ilber ortaylı, deprem, çocuk

Prof. Dr. Ortaylı: Şu anda en büyük sorunumuz evsiz ve ebeveynsiz kalan çocuklar

10:14 26.02.2023
© AAProf. Dr. Ortaylı: Şu anda en büyük sorunumuz evsiz ve ebeveynsiz kalan çocuklar
Prof. Dr. Ortaylı: Şu anda en büyük sorunumuz evsiz ve ebeveynsiz kalan çocuklar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
© AA
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Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde ailelerini kaybetmiş çocuklara ilişkin olarak, “Şu anda en büyük sorunumuz evsiz ve ebeveynsiz kalan çocuklar. Devletin yurtları gibi kuruluşların travmaya uğrayan bu çocukları gerçekten sağlıklı yetiştirebilmesi mümkün değil” değerlendirmesini yaptı.
Tarihçi - yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde ailelerini kaybetmiş çocuklara ilişkin olarak, “Şu anda en büyük sorunumuz evsiz ve ebeveynsiz kalan çocuklar. Devletin yurtları gibi kuruluşların travmaya uğrayan bu çocukları gerçekten sağlıklı yetiştirebilmesi mümkün değil” değerlendirmesini yaptı.
Ortaylı yazısında,Nüfusu azalan, doğum oranı düşen Türkiye’de hem fiziki bakımdan hem manevi bakımdan bu çocukların trajik bir öneme sahip olduğu açık. Devletin yurtları gibi kuruluşların travmaya uğrayan bu çocukları gerçekten sağlıklı yetiştirebilmesi mümkün değil. Bunu herkes söylüyor. Gerçek övünülecek varlığımız ise sırada bekleyen 2 bini aşkın koruyucu ailedir. Taleplerine ancak şükranla bakmalıyız. Şüphesiz evlat edinme sürecinde hem makul süreli denetim hem de geçen zamanlarda kurumsal ani denetim mekanizmaları mühimdir. Bunu süratle değerlendirmek zorundayız. Bu konuda tekelci koruma davranışlarımız maalesef sahadan uzak kalmıyor.” ifadesini kullandı.
Deprem nedeniyle köyde mahsur kaldılar, karın üzerine ayaklarıyla 'yardım et' yazdılar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Deprem nedeniyle köyde mahsur kaldılar, karın üzerine ayaklarıyla 'yardım et' yazdılar
09:27
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