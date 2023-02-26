https://sputniknews.com.tr/20230226/prof-dr-ortayli-su-anda-en-buyuk-sorunumuz-evsiz-ve-ebeveynsiz-kalan-cocuklar-1067511424.html

Prof. Dr. Ortaylı: Şu anda en büyük sorunumuz evsiz ve ebeveynsiz kalan çocuklar

Prof. Dr. Ortaylı: Şu anda en büyük sorunumuz evsiz ve ebeveynsiz kalan çocuklar

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde ailelerini kaybetmiş çocuklara ilişkin olarak, “Şu anda en büyük sorunumuz evsiz ve... 26.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-26T10:14+0300

2023-02-26T10:14+0300

2023-02-26T10:14+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

ilber ortaylı

deprem

çocuk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1a/1067511277_0:63:3073:1791_1920x0_80_0_0_7fc1dd7bd703eaab9afd9b30fdd411df.jpg

Tarihçi - yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde ailelerini kaybetmiş çocuklara ilişkin olarak, “Şu anda en büyük sorunumuz evsiz ve ebeveynsiz kalan çocuklar. Devletin yurtları gibi kuruluşların travmaya uğrayan bu çocukları gerçekten sağlıklı yetiştirebilmesi mümkün değil” değerlendirmesini yaptı.Ortaylı yazısında, “Nüfusu azalan, doğum oranı düşen Türkiye’de hem fiziki bakımdan hem manevi bakımdan bu çocukların trajik bir öneme sahip olduğu açık. Devletin yurtları gibi kuruluşların travmaya uğrayan bu çocukları gerçekten sağlıklı yetiştirebilmesi mümkün değil. Bunu herkes söylüyor. Gerçek övünülecek varlığımız ise sırada bekleyen 2 bini aşkın koruyucu ailedir. Taleplerine ancak şükranla bakmalıyız. Şüphesiz evlat edinme sürecinde hem makul süreli denetim hem de geçen zamanlarda kurumsal ani denetim mekanizmaları mühimdir. Bunu süratle değerlendirmek zorundayız. Bu konuda tekelci koruma davranışlarımız maalesef sahadan uzak kalmıyor.” ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230226/deprem-nedeniyle-koyde-mahsur-kaldilar-karin-uzerine-ayaklariyla-yardim-et-yazdilar-1067510456.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ilber ortaylı, deprem, çocuk