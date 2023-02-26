https://sputniknews.com.tr/20230226/prof-dr-naci-gorur-istanbul-depreme-hazir-mi-deseniz-cevap-hayir-1067520424.html

Prof. Dr. Naci Görür: 'İstanbul depreme hazır mı?' deseniz cevap hayır

Prof. Dr. Naci Görür: 'İstanbul depreme hazır mı?' deseniz cevap hayır

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, " 'İstanbul depreme hazır mı?' deseniz cevap hayır. 'İstanbul'da deprem hazırlıkları adına bir şey... 26.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-26T15:42+0300

2023-02-26T15:42+0300

2023-02-26T15:42+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

naci görür

istanbul

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İşbirliği ve Proje Platformu tarafından Bakırköy'deki İBB Florya Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "İstanbul depremi ve deprem odaklı kentsel dönüşümler" toplantısında Görür, Gölcük depreminin üzerinden 23 sene geçtiğini söyledi.Prof. Dr. Görür, depreme hazırlık süreçlerine ilişkin değerlendirmede bulunarak, " 'İstanbul depreme hazır mı?' deseniz cevap hayır. 'İstanbul'da deprem hazırlıkları adına bir şey yapıldı mı?' deseniz, kimsenin hakkını yememek adına 'evet' yapıldı. Çok şey de yapıldı ama o yapılanlar, yapılması gerekenlerin yanında az." diye konuştu.İstanbul depreminin geleceğinin bilimsel olarak kesin olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Görür, şöyle devam etti:'İstanbul'daki olası bir depremin şiddetinin 7,2 ile 7,6 arasında'Görür, 1912'de Şarköy'de, 1999'da da Gölcük'te deprem olduğunu anımsatarak, "Şimdi bir fayın sağında ve solunda iki deprem olursa aradaki yerde deprem olmazsa biz oraya 'sismik boşluk' deriz. O boşluk muhakkak kırılmak zorunda. Alın size bilimsel veri. Fazla konuşmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.İstanbul'da olası bir depremin şiddetinin 7,2 ile 7,6 arasında değişeceğini aktaran Görür, Avrupa Yakası'nda zeminin kaliteli olmadığını kaydetti.Prof. Dr. Görür, olası depremin ardından müdahale için mahalle gönüllüleri oluşturulması gerektiğini sözlerine ekledi.İşbirliği ve Proje Platformu Başkanı Gürkan Özensoy da son depremde hayatını kaydedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlar için şifa dileyerek, platformun çalışmalarını anlattı.

https://sputniknews.com.tr/20230226/kirklareli-universitesi-ogretim-uyesi-kilinc-turkiyede-deprem-riski-en-dusuk-ili-acikladi-1067518633.html

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