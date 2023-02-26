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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230226/prof-dr-gorurden-beton-dokme-uyarisi-son-derece-sakincali-1067512865.html
Prof. Dr. Görür’den ‘beton dökme’ uyarısı: ‘Son derece sakıncalı’
Prof. Dr. Görür’den ‘beton dökme’ uyarısı: ‘Son derece sakıncalı’
Türkiye’nin 11 ilinde etkili olan depremlerin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den ‘beton dökme’ konusunda uyarı geldi. Görür artçı sarsıntılara... 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T12:14+0300
2023-02-26T12:14+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
deprem
naci görür
uyarı
inşaat
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem bölgesinde yeni yapıların inşa edilmesine yönelik uyarılarda bulundu. Deprem bölgelerinde artçı sarsıntıların devam ettiğini hatırlatan Görür, burada beton dökülmesi durumunda çatlakların oluşabileceğini ve inşaatlarda ciddi sorunlar çıkabileceğini vurguladı.Görür’ün sosyal medyadan paylaştığı mesaj şu şekilde:
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türkiye, deprem, naci görür, uyarı, inşaat
türkiye, deprem, naci görür, uyarı, inşaat

Prof. Dr. Görür’den ‘beton dökme’ uyarısı: ‘Son derece sakıncalı’

12:14 26.02.2023
© AAProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
© AA
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Türkiye’nin 11 ilinde etkili olan depremlerin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den ‘beton dökme’ konusunda uyarı geldi. Görür artçı sarsıntılara dikkat çekerek ‘son derece sakıncalı’ olabileceğini söyledi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem bölgesinde yeni yapıların inşa edilmesine yönelik uyarılarda bulundu. Deprem bölgelerinde artçı sarsıntıların devam ettiğini hatırlatan Görür, burada beton dökülmesi durumunda çatlakların oluşabileceğini ve inşaatlarda ciddi sorunlar çıkabileceğini vurguladı.
Görür’ün sosyal medyadan paylaştığı mesaj şu şekilde:
“Arkadaşlar, deprem bölgesinde artçı depremlerin yoğun olduğu bu zaman diliminde inşaatlarda beton dökmek son derece sakıncalıdır. Beton pirizlenme süresinde ciddi çatlak ve tahribat alabilir ve görevini göremez hale gelebilir.”
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