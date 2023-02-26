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https://sputniknews.com.tr/20230226/oztrak-partimizin-yetkili-kurullari-genel-baskanimizla-oldugunu-bir-kere-daha-vurgulamistir-1067526168.html
Öztrak: Partimizin yetkili kurulları Genel Başkanımızla olduğunu bir kere daha vurgulamıştır
Öztrak: Partimizin yetkili kurulları Genel Başkanımızla olduğunu bir kere daha vurgulamıştır
CHP Sözcüsü Öztrak, "Partimizin yetkili kurulları, 13. cumhurbaşkanı seçimi sürecinde, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte olduğunu bir kere... 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T19:10+0300
2023-02-26T19:10+0300
politika
faik öztrak
kemal kılıçdaroğlu
chp
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 3,5 saat sürdü.Toplantının ardından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, PM'nin 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelediği toplantısını bugün gerçekleştirdiğini belirtti.Depremle ilgili genel bir değerlendirme yapıldığını, Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimiyle ilgili hazırlık ve çalışmaların görüşüldüğünü ifade eden Öztrak, deprem sonrasında CHP'nin deprem bölgesinde yaptığı çalışmaların da ele alındığını söyledi.CHP'li ve Millet İttifakı'na mensup belediyelerin depremin yaşandığı günden bugün saat 09.00'a kadar bölgeye 8 bin 63 araç, 23 bin 65 personel gönderdiğini dile getiren Öztrak, insani yardım malzemesi taşıyan 6 bin 436 tır ve kamyon, 4 uçak, 6 gemi, 2 vapur ve 2 tren vagonunun bölgeye intikal ettirildiğini kaydetti.CHP'li belediyelere ait günlük 710 bin öğün kapasiteli 142 mobil mutfak, 760 bin öğün kapasiteli 153 ikram aracı, 140 bin ekmek kapasiteli 16 mobil fırının bölgede faaliyet gösterdiğini aktaran Öztrak, bölgeye 2 milyon 859 bin battaniye, 248 bin 752 ısıtıcı ve soba, 36 bin 715 çadır, 955 konteyner bin 594 mobil tuvalet ve duş, 4 milyon 131 bin hijyen paketi ve 2 bin 25 jeneratör ulaştırıldığını bildirdi.Öztrak, CHP'li belediyelerin bölgede çadır ve ısınma desteklerine ağırlık vererek faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.Parti Meclisinin sahada yaşanan, ağır insani kayıplara yol açan kaosu, arama kurtarma çalışmaları sürecindeki aksaklıkları, depremzedelerin iaşesi ve ibatesiyle ilgili hükümetin eksiklerini de değerlendirdiğini kaydeden Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:Parti Meclisi toplantısının ikinci gündem maddesinin "Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi hazırlık ve çalışmaları" olduğunu ifade eden Öztrak, şöyle devam etti:
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faik öztrak, kemal kılıçdaroğlu, chp
faik öztrak, kemal kılıçdaroğlu, chp

Öztrak: Partimizin yetkili kurulları Genel Başkanımızla olduğunu bir kere daha vurgulamıştır

19:10 26.02.2023
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemini kamuoyu ile paylaştı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemini kamuoyu ile paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP Sözcüsü Öztrak, "Partimizin yetkili kurulları, 13. cumhurbaşkanı seçimi sürecinde, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte olduğunu bir kere daha vurgulamıştır" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 3,5 saat sürdü.
Toplantının ardından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, PM'nin 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelediği toplantısını bugün gerçekleştirdiğini belirtti.
Depremle ilgili genel bir değerlendirme yapıldığını, Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimiyle ilgili hazırlık ve çalışmaların görüşüldüğünü ifade eden Öztrak, deprem sonrasında CHP'nin deprem bölgesinde yaptığı çalışmaların da ele alındığını söyledi.
CHP'li ve Millet İttifakı'na mensup belediyelerin depremin yaşandığı günden bugün saat 09.00'a kadar bölgeye 8 bin 63 araç, 23 bin 65 personel gönderdiğini dile getiren Öztrak, insani yardım malzemesi taşıyan 6 bin 436 tır ve kamyon, 4 uçak, 6 gemi, 2 vapur ve 2 tren vagonunun bölgeye intikal ettirildiğini kaydetti.
CHP'li belediyelere ait günlük 710 bin öğün kapasiteli 142 mobil mutfak, 760 bin öğün kapasiteli 153 ikram aracı, 140 bin ekmek kapasiteli 16 mobil fırının bölgede faaliyet gösterdiğini aktaran Öztrak, bölgeye 2 milyon 859 bin battaniye, 248 bin 752 ısıtıcı ve soba, 36 bin 715 çadır, 955 konteyner bin 594 mobil tuvalet ve duş, 4 milyon 131 bin hijyen paketi ve 2 bin 25 jeneratör ulaştırıldığını bildirdi.
Öztrak, CHP'li belediyelerin bölgede çadır ve ısınma desteklerine ağırlık vererek faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.
Parti Meclisinin sahada yaşanan, ağır insani kayıplara yol açan kaosu, arama kurtarma çalışmaları sürecindeki aksaklıkları, depremzedelerin iaşesi ve ibatesiyle ilgili hükümetin eksiklerini de değerlendirdiğini kaydeden Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu çerçevede tüm diğer eksiklik ve aksaklıkların yanında Kızılayın, sivil toplum kuruluşlarına çadır satarak bir ticarethane gibi çalışması akıl ve izanla bağdaşmamaktadır. Bu ülkede, depremzedeye çadır dağıtmakla mükellef olan bir kadim yardım müessesesi, depremde vatandaşlarımız 'Çadır, çadır' diye bağırırken, başka kuruluşlara çadır satmaktadır, ticari işlem yapmaktadır. AK Parti döneminde devlette yönetim krizinin nerelere geldiğini, bu zihniyetin devleti nasıl tahrip ettiğini en acı bir şekilde ortaya koymaktadır."
Parti Meclisi toplantısının ikinci gündem maddesinin "Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi hazırlık ve çalışmaları" olduğunu ifade eden Öztrak, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede Parti Meclisimiz Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonra yürütülecek tüm süreçlerde Parti Meclisimiz adına karar alma konusunda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy birliğiyle tam yetki vermiştir. Böylece partimizin yetkili kurulları, 13. cumhurbaşkanı seçimi sürecinde, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte olduğunu bir kere daha vurgulamıştır."

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