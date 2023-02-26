https://sputniknews.com.tr/20230226/msb-deprem-bolgesindeki-vatandaslarimiz-icin-konteyner-ve-cadir-uretimi-araliksiz-devam-ediyor-1067520172.html

MSB: Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için konteyner ve çadır üretimi aralıksız devam ediyor

MSB: Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için konteyner ve çadır üretimi aralıksız devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı kendi bünyelerindeki fabrikalarda konteyner ve çadır üretiminin devam ettiği bilgisini paylaştı. 26.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-26T15:28+0300

2023-02-26T15:28+0300

2023-02-26T15:28+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

deprem

milli savunma bakanlığı

konteyner

çadır

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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgesi için konteyner ve çadır üretiminin devam ettiğini bildirdi. Yapılan paylaşımda "Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğümüze bağlı fabrikalarda, deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için konteyner ve çadır üretimi aralıksız devam ediyor. Her Şey Türkiye İçin" ifadeleri kullanıldı.Türkiye'nin Kahramanmaraş ve Hatay illeri merkezli büyük depremler meydana gelmiş ve bu depremlerden 13 milyondan fazla kişi etkilenmişti.

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türkiye, deprem, milli savunma bakanlığı, konteyner, çadır