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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230226/msb-deprem-bolgesindeki-vatandaslarimiz-icin-konteyner-ve-cadir-uretimi-araliksiz-devam-ediyor-1067520172.html
MSB: Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için konteyner ve çadır üretimi aralıksız devam ediyor
MSB: Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için konteyner ve çadır üretimi aralıksız devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı kendi bünyelerindeki fabrikalarda konteyner ve çadır üretiminin devam ettiği bilgisini paylaştı. 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T15:28+0300
2023-02-26T15:28+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
deprem
milli savunma bakanlığı
konteyner
çadır
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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgesi için konteyner ve çadır üretiminin devam ettiğini bildirdi. Yapılan paylaşımda "Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğümüze bağlı fabrikalarda, deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için konteyner ve çadır üretimi aralıksız devam ediyor. Her Şey Türkiye İçin" ifadeleri kullanıldı.Türkiye'nin Kahramanmaraş ve Hatay illeri merkezli büyük depremler meydana gelmiş ve bu depremlerden 13 milyondan fazla kişi etkilenmişti.
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türkiye, deprem, milli savunma bakanlığı, konteyner, çadır
türkiye, deprem, milli savunma bakanlığı, konteyner, çadır

MSB: Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için konteyner ve çadır üretimi aralıksız devam ediyor

15:28 26.02.2023
© Fotoğraf : Milli Savunma BakanlığıMSB: Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için konteyner ve çadır üretimi aralıksız devam ediyor
MSB: Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için konteyner ve çadır üretimi aralıksız devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
© Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanlığı kendi bünyelerindeki fabrikalarda konteyner ve çadır üretiminin devam ettiği bilgisini paylaştı.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgesi için konteyner ve çadır üretiminin devam ettiğini bildirdi.
Yapılan paylaşımda "Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğümüze bağlı fabrikalarda, deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için konteyner ve çadır üretimi aralıksız devam ediyor. Her Şey Türkiye İçin" ifadeleri kullanıldı.
Türkiye'nin Kahramanmaraş ve Hatay illeri merkezli büyük depremler meydana gelmiş ve bu depremlerden 13 milyondan fazla kişi etkilenmişti.
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