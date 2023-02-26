https://sputniknews.com.tr/20230226/milli-guresci-kerem-kamal-son-kazandigi-madalyasini-depremzedelere-armagan-etti-1067528907.html
Milli güreşçi Kerem Kamal son kazandığı madalyasını depremzedelere armağan etti
Milli güreşçi Kerem Kamal son kazandığı madalyasını depremzedelere armağan etti
Mısır'da düzenlenen ve dünya sıralamasına puan veren İbrahim Mustafa Turnuvası'nda grekoromen stil 60 kiloda altın madalya kazanan İzmir Büyükşehir... 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T22:01+0300
2023-02-26T22:01+0300
2023-02-26T22:02+0300
kerem kamal
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
madalya
deprem
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, milli güreşçi Kerem Kamal'ın son kazandığı madalyasını depremzedelere armağan ettiğini belirtti.Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kerem Kamal, depremde hayatını kaybedenlerin üzüntüsünü hissederek şampiyonada yer aldığını ifade etti.Depremlerin ardından ülke olarak çok büyük üzüntüler yaşandığını aktaran Kerem Kamal, "Mısır'a da bunun burukluğu ile geldik. Milli takım olarak iyi dereceler alıyoruz. Ben de tüm rakiplerimi yenerek altın madalya kazandım. Bunun için mutluyum ancak bir yanım da çok buruk. Bu madalyayı depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza armağan ediyorum. Gelecekte umarım bir daha böyle felaketleri yaşamayız" değerlendirmesinde bulundu.
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kerem kamal, madalya, deprem
Milli güreşçi Kerem Kamal son kazandığı madalyasını depremzedelere armağan etti
22:01 26.02.2023 (güncellendi: 22:02 26.02.2023) Abone ol
Mısır'da düzenlenen ve dünya sıralamasına puan veren İbrahim Mustafa Turnuvası'nda grekoromen stil 60 kiloda altın madalya kazanan İzmir Büyükşehir Belediyespor güreşçisi Kerem Kamal, madalyasını depremzedelere armağan etti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, milli güreşçi Kerem Kamal'ın son kazandığı madalyasını depremzedelere armağan ettiğini belirtti.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kerem Kamal, depremde hayatını kaybedenlerin üzüntüsünü hissederek şampiyonada yer aldığını ifade etti.
Depremlerin ardından ülke olarak çok büyük üzüntüler yaşandığını aktaran Kerem Kamal, "Mısır'a da bunun burukluğu ile geldik. Milli takım olarak iyi dereceler alıyoruz. Ben de tüm rakiplerimi yenerek altın madalya kazandım. Bunun için mutluyum ancak bir yanım da çok buruk. Bu madalyayı depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza armağan ediyorum. Gelecekte umarım bir daha böyle felaketleri yaşamayız" değerlendirmesinde bulundu.