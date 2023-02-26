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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230226/milli-guresci-kerem-kamal-son-kazandigi-madalyasini-depremzedelere-armagan-etti-1067528907.html
Milli güreşçi Kerem Kamal son kazandığı madalyasını depremzedelere armağan etti
Milli güreşçi Kerem Kamal son kazandığı madalyasını depremzedelere armağan etti
Mısır'da düzenlenen ve dünya sıralamasına puan veren İbrahim Mustafa Turnuvası'nda grekoromen stil 60 kiloda altın madalya kazanan İzmir Büyükşehir... 26.02.2023, Sputnik Türkiye
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kerem kamal
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
madalya
deprem
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, milli güreşçi Kerem Kamal'ın son kazandığı madalyasını depremzedelere armağan ettiğini belirtti.Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kerem Kamal, depremde hayatını kaybedenlerin üzüntüsünü hissederek şampiyonada yer aldığını ifade etti.Depremlerin ardından ülke olarak çok büyük üzüntüler yaşandığını aktaran Kerem Kamal, "Mısır'a da bunun burukluğu ile geldik. Milli takım olarak iyi dereceler alıyoruz. Ben de tüm rakiplerimi yenerek altın madalya kazandım. Bunun için mutluyum ancak bir yanım da çok buruk. Bu madalyayı depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza armağan ediyorum. Gelecekte umarım bir daha böyle felaketleri yaşamayız" değerlendirmesinde bulundu.
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kerem kamal, madalya, deprem
kerem kamal, madalya, deprem

Milli güreşçi Kerem Kamal son kazandığı madalyasını depremzedelere armağan etti

22:01 26.02.2023 (güncellendi: 22:02 26.02.2023)
© AAKerem Kamal
Kerem Kamal - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
© AA
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Mısır'da düzenlenen ve dünya sıralamasına puan veren İbrahim Mustafa Turnuvası'nda grekoromen stil 60 kiloda altın madalya kazanan İzmir Büyükşehir Belediyespor güreşçisi Kerem Kamal, madalyasını depremzedelere armağan etti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, milli güreşçi Kerem Kamal'ın son kazandığı madalyasını depremzedelere armağan ettiğini belirtti.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kerem Kamal, depremde hayatını kaybedenlerin üzüntüsünü hissederek şampiyonada yer aldığını ifade etti.
Depremlerin ardından ülke olarak çok büyük üzüntüler yaşandığını aktaran Kerem Kamal, "Mısır'a da bunun burukluğu ile geldik. Milli takım olarak iyi dereceler alıyoruz. Ben de tüm rakiplerimi yenerek altın madalya kazandım. Bunun için mutluyum ancak bir yanım da çok buruk. Bu madalyayı depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza armağan ediyorum. Gelecekte umarım bir daha böyle felaketleri yaşamayız" değerlendirmesinde bulundu.
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