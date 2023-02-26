https://sputniknews.com.tr/20230226/milli-guresci-kerem-kamal-son-kazandigi-madalyasini-depremzedelere-armagan-etti-1067528907.html

Milli güreşçi Kerem Kamal son kazandığı madalyasını depremzedelere armağan etti

Milli güreşçi Kerem Kamal son kazandığı madalyasını depremzedelere armağan etti

Mısır'da düzenlenen ve dünya sıralamasına puan veren İbrahim Mustafa Turnuvası'nda grekoromen stil 60 kiloda altın madalya kazanan İzmir Büyükşehir... 26.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-26T22:01+0300

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kerem kamal

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

madalya

deprem

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, milli güreşçi Kerem Kamal'ın son kazandığı madalyasını depremzedelere armağan ettiğini belirtti.Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kerem Kamal, depremde hayatını kaybedenlerin üzüntüsünü hissederek şampiyonada yer aldığını ifade etti.Depremlerin ardından ülke olarak çok büyük üzüntüler yaşandığını aktaran Kerem Kamal, "Mısır'a da bunun burukluğu ile geldik. Milli takım olarak iyi dereceler alıyoruz. Ben de tüm rakiplerimi yenerek altın madalya kazandım. Bunun için mutluyum ancak bir yanım da çok buruk. Bu madalyayı depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza armağan ediyorum. Gelecekte umarım bir daha böyle felaketleri yaşamayız" değerlendirmesinde bulundu.

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kerem kamal, madalya, deprem