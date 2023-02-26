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Meclis deprem sonrası mesaiye EYT ile başlıyor
Meclis deprem sonrası mesaiye EYT ile başlıyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi, deprem nedeniyle verilen üç haftalık aranın ardından çalışmalarına başlıyor. Salı günü toplanacak olan Meclis Genel Kurulu'nda... 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T11:44+0300
2023-02-26T11:44+0300
politika
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6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından çalışmalarına ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi, yasama mesaisine yeniden başlıyor.Salı günü toplanacak. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlanan ilk düzenleme, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yasa teklifi olacak.Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri tamamlanan EYT düzenlemesi, Meclis Genel Kurulu'nda 7 Şubat'ta ele alınacaktı. Ancak Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Meclis çalışmalarına ara verilince EYT düzenlemesi de yasalaşamadı.Salı günü kabul edilmesi bekleniyorAK Parti Meclis grubundan yapılan açıklamalarda, EYT düzenlemesinin Meclis açılır açılmaz görüşülerek yasalaşacağı vurgulandı. Bu çerçevede, EYT teklifinin salı günü Genel Kurul'da kabul edilmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230224/tbmmnin-gundemi-deprem-arastirma-komisyonu-ve-eyt-1067462763.html
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türkiye, tbmm, eyt
türkiye, tbmm, eyt

Meclis deprem sonrası mesaiye EYT ile başlıyor

11:44 26.02.2023
© AASanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
© AA
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, deprem nedeniyle verilen üç haftalık aranın ardından çalışmalarına başlıyor. Salı günü toplanacak olan Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak ilk düzenleme, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifi olacak. Yasadan ilk etapta 2,2 milyon kişi faydalanabilecek.
6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından çalışmalarına ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi, yasama mesaisine yeniden başlıyor.
Salı günü toplanacak. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlanan ilk düzenleme, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yasa teklifi olacak.

Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri tamamlanan EYT düzenlemesi, Meclis Genel Kurulu'nda 7 Şubat'ta ele alınacaktı. Ancak Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Meclis çalışmalarına ara verilince EYT düzenlemesi de yasalaşamadı.

Salı günü kabul edilmesi bekleniyor

AK Parti Meclis grubundan yapılan açıklamalarda, EYT düzenlemesinin Meclis açılır açılmaz görüşülerek yasalaşacağı vurgulandı. Bu çerçevede, EYT teklifinin salı günü Genel Kurul'da kabul edilmesi bekleniyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
TÜRKİYE
TBMM’nin gündemi deprem araştırma komisyonu ve EYT
24 Şubat, 14:52
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