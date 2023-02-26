https://sputniknews.com.tr/20230226/meclis-deprem-sonrasi-mesaiye-eyt-ile-basliyor-1067512343.html
Meclis deprem sonrası mesaiye EYT ile başlıyor
Meclis deprem sonrası mesaiye EYT ile başlıyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi, deprem nedeniyle verilen üç haftalık aranın ardından çalışmalarına başlıyor. Salı günü toplanacak olan Meclis Genel Kurulu'nda... 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T11:44+0300
2023-02-26T11:44+0300
2023-02-26T11:44+0300
politika
türkiye
tbmm
eyt
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6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından çalışmalarına ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi, yasama mesaisine yeniden başlıyor.Salı günü toplanacak. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlanan ilk düzenleme, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yasa teklifi olacak.Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri tamamlanan EYT düzenlemesi, Meclis Genel Kurulu'nda 7 Şubat'ta ele alınacaktı. Ancak Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Meclis çalışmalarına ara verilince EYT düzenlemesi de yasalaşamadı.Salı günü kabul edilmesi bekleniyorAK Parti Meclis grubundan yapılan açıklamalarda, EYT düzenlemesinin Meclis açılır açılmaz görüşülerek yasalaşacağı vurgulandı. Bu çerçevede, EYT teklifinin salı günü Genel Kurul'da kabul edilmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230224/tbmmnin-gundemi-deprem-arastirma-komisyonu-ve-eyt-1067462763.html
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Meclis deprem sonrası mesaiye EYT ile başlıyor
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, deprem nedeniyle verilen üç haftalık aranın ardından çalışmalarına başlıyor. Salı günü toplanacak olan Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak ilk düzenleme, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifi olacak. Yasadan ilk etapta 2,2 milyon kişi faydalanabilecek.
6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından çalışmalarına ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi, yasama mesaisine yeniden başlıyor.
Salı günü toplanacak. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlanan ilk düzenleme, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yasa teklifi olacak.
Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri tamamlanan EYT düzenlemesi, Meclis Genel Kurulu'nda 7 Şubat'ta ele alınacaktı. Ancak Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Meclis çalışmalarına ara verilince EYT düzenlemesi de yasalaşamadı.
Salı günü kabul edilmesi bekleniyor
AK Parti Meclis grubundan yapılan açıklamalarda, EYT düzenlemesinin Meclis açılır açılmaz görüşülerek yasalaşacağı vurgulandı. Bu çerçevede, EYT teklifinin salı günü Genel Kurul'da kabul edilmesi bekleniyor.