Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230226/manisa-buyuksehir-belediye-baskanindan-manisa-ve-izmire-deprem-uyarisi-1067521596.html
Başkan Ergün'den deprem açıklaması: 'Ne İzmir’in yarısını ne Manisa’nın 70’ini bırakır'
Başkan Ergün'den deprem açıklaması: 'Ne İzmir’in yarısını ne Manisa’nın 70’ini bırakır'
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "30 senelik, 40 senelik, 50 senelik binaların o günün şartlarında ne şekilde yapıldığını hepimiz biliyoruz... 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T16:31+0300
2023-02-26T16:33+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
manisa
cengiz ergün
deprem
izmir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1a/1067521449_0:83:1601:983_1920x0_80_0_0_70ca63d01f1791b14803ec8682bfd41a.jpg
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Cüneyt Tosuner ve yönetimini ziyaret etti.Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketlerinin tüm Türkiye’yi derinden yaraladığını belirten Ergün, “Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Devletimiz güçlüdür, el birliğiyle hep beraber bunun da üstesinden geleceğimize inancımız sonsuz. Binlerce insanımızı kaybetmiş olmamız bizim için büyük bir acı. Bu sadece o bölgedeki illerimizin değil, 81 ilimizin de gerçeği. Tabi ki yılların getirdiği bir birikim var. 30 senelik, 40 senelik, 50 senelik binaların o günün şartlarında ne şekilde yapıldığını hepimiz biliyoruz. Rabbim diğer şehirlerimize böyle bir acı göstermesin. Bugün, Manisa merkezinde bunu baz aldığımızda Allah korusun bu şiddette bir deprem ne İzmir’in yarısını bırakır ne Manisa’nın yüzde 60’ını 70’ini bırakır. Ama bundan sonraki süreç için iyi bir planlamanın başlangıcını geçtiğimiz hafta içerisinde verdik” dedi ve ekledi:
manisa
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1a/1067521449_90:0:1509:1064_1920x0_80_0_0_b9c57c206dc7feac20dda5e76be21ff7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, manisa, cengiz ergün, deprem, izmir
türkiye, manisa, cengiz ergün, deprem, izmir

Başkan Ergün'den deprem açıklaması: 'Ne İzmir’in yarısını ne Manisa’nın 70’ini bırakır'

16:31 26.02.2023 (güncellendi: 16:33 26.02.2023)
© İHAManisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
© İHA
Abone olTelegram
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "30 senelik, 40 senelik, 50 senelik binaların o günün şartlarında ne şekilde yapıldığını hepimiz biliyoruz. Bugün, Manisa merkezinde bunu baz aldığımızda Allah korusun bu şiddette bir deprem ne İzmir’in yarısını bırakır ne Manisa’nın yüzde 60’ını 70’ini bırakır” dedi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Cüneyt Tosuner ve yönetimini ziyaret etti.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketlerinin tüm Türkiye’yi derinden yaraladığını belirten Ergün, “Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Devletimiz güçlüdür, el birliğiyle hep beraber bunun da üstesinden geleceğimize inancımız sonsuz. Binlerce insanımızı kaybetmiş olmamız bizim için büyük bir acı. Bu sadece o bölgedeki illerimizin değil, 81 ilimizin de gerçeği. Tabi ki yılların getirdiği bir birikim var. 30 senelik, 40 senelik, 50 senelik binaların o günün şartlarında ne şekilde yapıldığını hepimiz biliyoruz. Rabbim diğer şehirlerimize böyle bir acı göstermesin. Bugün, Manisa merkezinde bunu baz aldığımızda Allah korusun bu şiddette bir deprem ne İzmir’in yarısını bırakır ne Manisa’nın yüzde 60’ını 70’ini bırakır. Ama bundan sonraki süreç için iyi bir planlamanın başlangıcını geçtiğimiz hafta içerisinde verdik” dedi ve ekledi:
“Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü hocalarımızla bir komisyon oluşturduk. Komisyonun çalışmalarını başlattık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü dahil ederek hatta İnşaat Mühendisleri Odası’ndan da destek alarak el birliğiyle Manisa’nın röntgenini çekme noktasında çalışmalara başladık. Dün de yaptığımız görüşmelerde belli başlıklar belirlendi. Bu başlıklar nezdinde tamamen Büyükşehir’in imkanları dahilinde ücretlerini ödemek suretiyle bir master planını hayata geçirelim düşüncesindeyiz. Tabii ki sadece röntgen çekmek değil, bundan sonraki süreçlerde bu inşaatların planlı bir şekilde yapımlarındaki kontrol ve takip de çok önemli. Yapı denetimlerinin burada kanun nezdindeki yetkilerini kullanması gibi birçok madde var. Bu dönüşüm kolay değil. Her şeyden önce insanların evini yıkması ve bunun karşılığında binlerce insanın da kiraya çıkması gibi getirdiği konular var. Bu, bir iki senede olacak şeyler değil. Süreç içerisinde çözülecek.”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала