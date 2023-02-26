Başkan Ergün'den deprem açıklaması: 'Ne İzmir’in yarısını ne Manisa’nın 70’ini bırakır'
16:31 26.02.2023 (güncellendi: 16:33 26.02.2023)
© İHAManisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün
© İHA
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "30 senelik, 40 senelik, 50 senelik binaların o günün şartlarında ne şekilde yapıldığını hepimiz biliyoruz. Bugün, Manisa merkezinde bunu baz aldığımızda Allah korusun bu şiddette bir deprem ne İzmir’in yarısını bırakır ne Manisa’nın yüzde 60’ını 70’ini bırakır” dedi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Cüneyt Tosuner ve yönetimini ziyaret etti.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketlerinin tüm Türkiye’yi derinden yaraladığını belirten Ergün, “Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Devletimiz güçlüdür, el birliğiyle hep beraber bunun da üstesinden geleceğimize inancımız sonsuz. Binlerce insanımızı kaybetmiş olmamız bizim için büyük bir acı. Bu sadece o bölgedeki illerimizin değil, 81 ilimizin de gerçeği. Tabi ki yılların getirdiği bir birikim var. 30 senelik, 40 senelik, 50 senelik binaların o günün şartlarında ne şekilde yapıldığını hepimiz biliyoruz. Rabbim diğer şehirlerimize böyle bir acı göstermesin. Bugün, Manisa merkezinde bunu baz aldığımızda Allah korusun bu şiddette bir deprem ne İzmir’in yarısını bırakır ne Manisa’nın yüzde 60’ını 70’ini bırakır. Ama bundan sonraki süreç için iyi bir planlamanın başlangıcını geçtiğimiz hafta içerisinde verdik” dedi ve ekledi:
“Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü hocalarımızla bir komisyon oluşturduk. Komisyonun çalışmalarını başlattık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü dahil ederek hatta İnşaat Mühendisleri Odası’ndan da destek alarak el birliğiyle Manisa’nın röntgenini çekme noktasında çalışmalara başladık. Dün de yaptığımız görüşmelerde belli başlıklar belirlendi. Bu başlıklar nezdinde tamamen Büyükşehir’in imkanları dahilinde ücretlerini ödemek suretiyle bir master planını hayata geçirelim düşüncesindeyiz. Tabii ki sadece röntgen çekmek değil, bundan sonraki süreçlerde bu inşaatların planlı bir şekilde yapımlarındaki kontrol ve takip de çok önemli. Yapı denetimlerinin burada kanun nezdindeki yetkilerini kullanması gibi birçok madde var. Bu dönüşüm kolay değil. Her şeyden önce insanların evini yıkması ve bunun karşılığında binlerce insanın da kiraya çıkması gibi getirdiği konular var. Bu, bir iki senede olacak şeyler değil. Süreç içerisinde çözülecek.”