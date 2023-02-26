https://sputniknews.com.tr/20230226/macrona-tepki-gosteren-protestocuya-korumalardan-sert-mudahale-1067524956.html

Macron'a tepki gösteren protestocuya korumalardan sert müdahale

Macron'a tepki gösteren protestocuya korumalardan sert müdahale

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katıldığı Uluslararası Tarım Fuarı'nda bir gösterici tarafından protesto edilmesi üzerine arbede yaşandı. Macron'un... 26.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-26T18:00+0300

2023-02-26T18:00+0300

2023-02-26T18:00+0300

dünya

fransa

emmanuel macron

protesto

müdahale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1a/1067524812_3:0:600:336_1920x0_80_0_0_90faf9a454dd44f71c16b9e1144a111f.png

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün Uluslararası Tarım Fuarı'na katıldı. Fuarda "Çok sıkı çalışan çiftçilerimizi desteklemek için buradayım" diyen Macron'u iklim değişikliği ve emeklilik planı için protesto etmek isteyen bir protestocu, Macron'un önüne atladı. Macron'un korumalarının ise kadın protestocuya müdahalesi sert oldu. Protestocu, korumalar tarafından saçından çekilerek sürüklendi ve alandan uzaklaştırıldı.Fransa'da bir süredir protesto edilen tartışmalı yasaya göre, Fransa’da bu yıl eylül ayından itibaren emeklilik yaşı her yıl yılda 3 ay kademeli olarak artırılacak, emeklilik yaşı 2027'de 63 yıl 3 aya, 2030’da ise 64 yıla ulaşacak. Ülkede emekli olabilmek için 2027’den itibaren 43 yıl çalışmış olmak gerekecek. Fransa'da 62 olan emeklilik yaşı, Batı Avrupa'daki diğer birçok ülkeden daha düşük. Emeklilik yaşı İspanya'da 65 ve İngiltere'de 66 olurken, İtalya ve Almanya emeklilik yaşını 67'ye yükseltmeyi planlıyor.

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, emmanuel macron, protesto, müdahale