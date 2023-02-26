https://sputniknews.com.tr/20230226/londrada-turkiyedeki-depremzedeler-icin-kermes-duzenlendi-1067523274.html
Londra'da Türkiye'deki depremzedeler için kermes düzenlendi
Londra'da Türkiye'deki depremzedeler için kermes düzenlendi
İngiltere'nin başkenti Londra'da Türkiye'deki depremzedeler için kermes düzenlendi. 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T17:44+0300
2023-02-26T17:44+0300
2023-02-26T17:44+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ingiltere
londra
kermes
deprem
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1a/1067523120_0:40:751:462_1920x0_80_0_0_b12d7d56ed795521c5b31c233f3de2a8.jpg
Başkentteki Aziziye Camisi'nde düzenlenen kermeste, Londra'da yaşayan Türk kadınların hazırladığı yiyecek ve içecekler satışa çıkarıldı. Ayrıca, kermes kapsamında sulu boyalarla çocukların yüzleri boyandı, resimler yapıldı.Aziziye Camisi Başimamı Ebu Bekir Tezgel, kermesin Londra'daki hayırseverler tarafından düzenlendiğini ve kermesten elde edilen gelirin depremzedelere gönderileceğini anlattı.Deprem bölgesine 43 bin sterlin nakdi yardımın yanı sıra 50 bin ton yiyecek ve giyecek yardımında bulunulduğunu aktaran Tezgel, "Bu kermesi şöyle bir niyetle yaptık, en azından İngiltere'de haftada bir ya da ayda bir dışarıda yeme alışkanlığımız var. Bu alışkanlığı da hayra çevirmek için kermesi düzenledik. Allahü Teala tüm hayırsever kardeşlerimizin hayrını kabul eylesin ve yerine ulaşıp depremzede kardeşlerimizin yarasına az da olsa merhem olsun" diye konuştu.
ingiltere
londra
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1a/1067523120_41:0:708:500_1920x0_80_0_0_5fd6021e924b08b81dfbf72c10b49eef.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ingiltere, londra, kermes, deprem, türkiye
ingiltere, londra, kermes, deprem, türkiye
Londra'da Türkiye'deki depremzedeler için kermes düzenlendi
Abone ol
İngiltere'nin başkenti Londra'da Türkiye'deki depremzedeler için kermes düzenlendi.
Başkentteki Aziziye Camisi'nde düzenlenen kermeste, Londra'da yaşayan Türk kadınların hazırladığı yiyecek ve içecekler satışa çıkarıldı. Ayrıca, kermes kapsamında sulu boyalarla çocukların yüzleri boyandı, resimler yapıldı.
Aziziye Camisi Başimamı Ebu Bekir Tezgel, kermesin Londra'daki hayırseverler tarafından düzenlendiğini ve kermesten elde edilen gelirin depremzedelere gönderileceğini anlattı.
Deprem bölgesine 43 bin sterlin nakdi yardımın yanı sıra 50 bin ton yiyecek ve giyecek yardımında bulunulduğunu aktaran Tezgel, "Bu kermesi şöyle bir niyetle yaptık, en azından İngiltere'de haftada bir ya da ayda bir dışarıda yeme alışkanlığımız var. Bu alışkanlığı da hayra çevirmek için kermesi düzenledik. Allahü Teala tüm hayırsever kardeşlerimizin hayrını kabul eylesin ve yerine ulaşıp depremzede kardeşlerimizin yarasına az da olsa merhem olsun" diye konuştu.