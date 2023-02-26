Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230226/joshua-king-hicbir-ulkenin-bu-sekilde-birlestigini-gormemistim-1067509359.html
Joshua King: Hiçbir ülkenin bu şekilde birleştiğini görmemiştim
Joshua King: Hiçbir ülkenin bu şekilde birleştiğini görmemiştim
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında erteleme maçında Konyaspor'u 4 golle geçen Fenerbahçe'de Joshua King, maçın ardından yaşanan deprem felaketlerinin sonra... 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T03:32+0300
2023-02-26T03:32+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
joshua king
deprem
fenerbahçe
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Süper Lig'de 23. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin gollerini 13 ve 45+6'da Valencia, 61'de Joshua King, 78' Attila Szalai kaydetti.Maçın ardından sarı lacivertlilerin Norveçli golcüsü Joshua King deprem nedeniyle ülkeye başsağlığı diledi.King, "Türkiye’nin yaptığı gibi hiçbir ülkenin bu şekilde birleştiğini görmemiştim. Futbolda rekabet söz konusu evet ama herkes birlikte hareket etti. Benim için çok anlamlıydı" dedi.Tecrübeli oyuncu, Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilmesinin normal olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Evet bu takımlar ligden çekildi. Bununla ilgili bir şey söyleyemeyiz. Çok üzücü bir durum ama gayet anlaşılır bir durum. Bizler maçlarımızı oynamaya gayret göstereceğiz. Oldukça üzgünüz yaşanan durumdan dolayı. Bu depremi yaşayan, hisseden insanların üzüntülerini paylaşıyoruz. Bu doğal afet, futboldan çok daha büyük bir olay. Bizler de önümüzdeki maçları oynamaya devam edeceğiz."Fenerbahçe'nin dördüncü golünü atan Attila Szalai ise "Depremde hayatını kaybeden ve etkilenen insanlar için çok üzgünüz. Korkunç bir trajedi bu. Bütün dünyanın bir araya gelip yardım etmeye çalışması çok önemli. Yaralarımızı en kısa sürede sarmak istiyoruz. Üç puan için mutluyuz bu şekilde devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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joshua king, deprem, fenerbahçe
joshua king, deprem, fenerbahçe

Joshua King: Hiçbir ülkenin bu şekilde birleştiğini görmemiştim

03:32 26.02.2023
© AAJoshua King
Joshua King - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
© AA
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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında erteleme maçında Konyaspor'u 4 golle geçen Fenerbahçe'de Joshua King, maçın ardından yaşanan deprem felaketlerinin sonra depremzedelere yardım etmek için herkesin elinden geleni yaptığını anlattı. Norveçli futbolcu, "Türkiye’nin yaptığı gibi hiçbir ülkenin bu şekilde birleştiğini görmemiştim" dedi.
Süper Lig'de 23. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin gollerini 13 ve 45+6'da Valencia, 61'de Joshua King, 78' Attila Szalai kaydetti.
Maçın ardından sarı lacivertlilerin Norveçli golcüsü Joshua King deprem nedeniyle ülkeye başsağlığı diledi.
King, "Türkiye’nin yaptığı gibi hiçbir ülkenin bu şekilde birleştiğini görmemiştim. Futbolda rekabet söz konusu evet ama herkes birlikte hareket etti. Benim için çok anlamlıydı" dedi.

Tecrübeli oyuncu, Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilmesinin normal olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Evet bu takımlar ligden çekildi. Bununla ilgili bir şey söyleyemeyiz. Çok üzücü bir durum ama gayet anlaşılır bir durum. Bizler maçlarımızı oynamaya gayret göstereceğiz. Oldukça üzgünüz yaşanan durumdan dolayı. Bu depremi yaşayan, hisseden insanların üzüntülerini paylaşıyoruz. Bu doğal afet, futboldan çok daha büyük bir olay. Bizler de önümüzdeki maçları oynamaya devam edeceğiz."
Fenerbahçe'nin dördüncü golünü atan Attila Szalai ise "Depremde hayatını kaybeden ve etkilenen insanlar için çok üzgünüz. Korkunç bir trajedi bu. Bütün dünyanın bir araya gelip yardım etmeye çalışması çok önemli. Yaralarımızı en kısa sürede sarmak istiyoruz. Üç puan için mutluyuz bu şekilde devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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