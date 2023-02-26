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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230226/hatayda-depremzedeler-hasarli-evlerden-esyalarini-tahliye-ediyor-1067520738.html
Hatay'da depremzedeler, hasarlı evlerden eşyalarını tahliye ediyor
Hatay'da depremzedeler, hasarlı evlerden eşyalarını tahliye ediyor
Hatay'da evi hasar gören bazı kişiler, nakliye asansörleriyle binadan eşyalarını çıkarmaya çalışıyor. 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T15:45+0300
2023-02-26T15:45+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
hatay
deprem
depremzede
eşya
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Antakya ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Yetkililer, acil yıkılacak binalara kısa süreliğine de olsa girilmemesi ve eşya alınmaması konusunda vatandaşları uyarıyor.Odabaşı Mahallesi'nde çevresindeki 2 binanın yıkıldığı 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki eşyaların çıkaran Mithat Çolak, deprem gecesi büyük korku yaşadıklarını söyledi. Çolak, depremde evinin kolon ve kirişlerinde ciddi hasarın olmadığını, duvarlarda çatlakların oluştuğunu dile getirdi.Yetkililerin izniyle evindeki sadece önemli eşyaları çıkarabilmek için nakliye şirketinden yardım aldığını belirten Çolak, "Elimizde avucumuzda bir şey olmadığı için mecburuz, taşımak zorundayız. Taşıma işi 1 saat bile sürmedi. Hemen toparladık, asansörle indirdik. Zaten merdiveni kullanamıyoruz. Önümüzdeki süreci göreceğiz" diye konuştu.Aynı mahallede yeğeninin eşyalarını çıkarmak için desteğe gelen Yusuf Karataş da apartmandan sadece beyaz eşyaları indirdiklerini kaydetti.
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türkiye, hatay, deprem, depremzede, eşya
türkiye, hatay, deprem, depremzede, eşya

Hatay'da depremzedeler, hasarlı evlerden eşyalarını tahliye ediyor

15:45 26.02.2023
© AAHatay'da depremzedeler, hasarlı evlerden eşyalarını tahliye ediyor. Evi hasar gören bazı kişiler, nakliye asansörleriyle binadan eşyalarını çıkarmaya çalışılıyor.
Hatay'da depremzedeler, hasarlı evlerden eşyalarını tahliye ediyor. Evi hasar gören bazı kişiler, nakliye asansörleriyle binadan eşyalarını çıkarmaya çalışılıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
© AA
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Hatay'da evi hasar gören bazı kişiler, nakliye asansörleriyle binadan eşyalarını çıkarmaya çalışıyor.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Antakya ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Yetkililer, acil yıkılacak binalara kısa süreliğine de olsa girilmemesi ve eşya alınmaması konusunda vatandaşları uyarıyor.
Odabaşı Mahallesi'nde çevresindeki 2 binanın yıkıldığı 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki eşyaların çıkaran Mithat Çolak, deprem gecesi büyük korku yaşadıklarını söyledi. Çolak, depremde evinin kolon ve kirişlerinde ciddi hasarın olmadığını, duvarlarda çatlakların oluştuğunu dile getirdi.
Yetkililerin izniyle evindeki sadece önemli eşyaları çıkarabilmek için nakliye şirketinden yardım aldığını belirten Çolak, "Elimizde avucumuzda bir şey olmadığı için mecburuz, taşımak zorundayız. Taşıma işi 1 saat bile sürmedi. Hemen toparladık, asansörle indirdik. Zaten merdiveni kullanamıyoruz. Önümüzdeki süreci göreceğiz" diye konuştu.
Aynı mahallede yeğeninin eşyalarını çıkarmak için desteğe gelen Yusuf Karataş da apartmandan sadece beyaz eşyaları indirdiklerini kaydetti.
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