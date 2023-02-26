https://sputniknews.com.tr/20230226/hatayda-depremzedeler-hasarli-evlerden-esyalarini-tahliye-ediyor-1067520738.html

Hatay'da depremzedeler, hasarlı evlerden eşyalarını tahliye ediyor

Hatay'da depremzedeler, hasarlı evlerden eşyalarını tahliye ediyor

Hatay'da evi hasar gören bazı kişiler, nakliye asansörleriyle binadan eşyalarını çıkarmaya çalışıyor. 26.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-26T15:45+0300

2023-02-26T15:45+0300

2023-02-26T15:45+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

hatay

deprem

depremzede

eşya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1a/1067520592_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_88fde48fc1238ba23c6687a22425034c.jpg

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Antakya ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Yetkililer, acil yıkılacak binalara kısa süreliğine de olsa girilmemesi ve eşya alınmaması konusunda vatandaşları uyarıyor.Odabaşı Mahallesi'nde çevresindeki 2 binanın yıkıldığı 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki eşyaların çıkaran Mithat Çolak, deprem gecesi büyük korku yaşadıklarını söyledi. Çolak, depremde evinin kolon ve kirişlerinde ciddi hasarın olmadığını, duvarlarda çatlakların oluştuğunu dile getirdi.Yetkililerin izniyle evindeki sadece önemli eşyaları çıkarabilmek için nakliye şirketinden yardım aldığını belirten Çolak, "Elimizde avucumuzda bir şey olmadığı için mecburuz, taşımak zorundayız. Taşıma işi 1 saat bile sürmedi. Hemen toparladık, asansörle indirdik. Zaten merdiveni kullanamıyoruz. Önümüzdeki süreci göreceğiz" diye konuştu.Aynı mahallede yeğeninin eşyalarını çıkarmak için desteğe gelen Yusuf Karataş da apartmandan sadece beyaz eşyaları indirdiklerini kaydetti.

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, hatay, deprem, depremzede, eşya