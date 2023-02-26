https://sputniknews.com.tr/20230226/hatayda-depremde-yikilan-fabrikanin-enkazinda-yangin-cikti-1067519907.html

Hatay'da depremde yıkılan fabrikanın enkazında çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da depremde yıkılan fabrikanın enkazında çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde, depremde yıkılan aroma ve esans fabrikasının enkazında çıkan yangın kontrol altına alındı. 26.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-26T15:24+0300

2023-02-26T15:24+0300

2023-02-26T15:41+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

hatay

yangın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1a/1067519760_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_eb327829d771d64783e56520056e094b.jpg

Hatay'ın Antakya ilçesinde, depremde yıkılan aroma ve esans fabrikasının enkazında çıkan yangın söndürüldü.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan Güzelburç Mahallesi'ndeki aroma ve esans fabrikasının enkazında, işçilerin malzeme ayıklama işlemi yaptığı sırada yangın çıktı.Alevlerin yükselmesiyle uzaklaşan işçilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve deprem nedeniyle bölgede bulunan çevre illerden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı.Yangın, soğutma işlemiyle söndürüldü.

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, hatay, yangın