https://sputniknews.com.tr/20230226/hatayda-depremde-yikilan-fabrikanin-enkazinda-yangin-cikti-1067519907.html
Hatay'da depremde yıkılan fabrikanın enkazında çıkan yangın söndürüldü
Hatay'da depremde yıkılan fabrikanın enkazında çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Antakya ilçesinde, depremde yıkılan aroma ve esans fabrikasının enkazında çıkan yangın kontrol altına alındı. 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T15:24+0300
2023-02-26T15:24+0300
2023-02-26T15:41+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
hatay
yangın
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Hatay'ın Antakya ilçesinde, depremde yıkılan aroma ve esans fabrikasının enkazında çıkan yangın söndürüldü.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan Güzelburç Mahallesi'ndeki aroma ve esans fabrikasının enkazında, işçilerin malzeme ayıklama işlemi yaptığı sırada yangın çıktı.Alevlerin yükselmesiyle uzaklaşan işçilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve deprem nedeniyle bölgede bulunan çevre illerden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı.Yangın, soğutma işlemiyle söndürüldü.
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deprem, hatay, yangın
Hatay'da depremde yıkılan fabrikanın enkazında çıkan yangın söndürüldü
15:24 26.02.2023 (güncellendi: 15:41 26.02.2023) Abone ol
Hatay'ın Antakya ilçesinde, depremde yıkılan aroma ve esans fabrikasının enkazında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde, depremde yıkılan aroma ve esans fabrikasının enkazında çıkan yangın söndürüldü.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan Güzelburç Mahallesi'ndeki aroma ve esans fabrikasının enkazında, işçilerin malzeme ayıklama işlemi yaptığı sırada yangın çıktı.
Alevlerin yükselmesiyle uzaklaşan işçilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve deprem nedeniyle bölgede bulunan çevre illerden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı.
Yangın, soğutma işlemiyle söndürüldü.